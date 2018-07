Pastasciutta antifascista a Casa Cervi

Insieme alla Rete delle Pastasciutte Antifasciste, che si uniranno virtualmente al “più bel discorso sulla fine del fascismo: la pastasciutta in bollore”, parole di Papà Cervi.

PROGRAMMA

Ore 19 apertura della Festa. A partire dalle ore 20 "La Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi" oltre 200 kg di pasta offerti gratuitamente a tutti i cittadini.

Ore 21 Saluti alla Festa, parteciperanno:

ALBERTINA SOLIANI – Presidente Istituto Alcide Cervi

GIANNI MAIOLA – Sindaco di Gattatico

GIUSEPPE ARTIOLI – Sindaco di Campegine

GIAMMARIA MANGHI – Presidente Provincia di Reggio Emilia

CARLA NESPOLO – Presidente nazionale ANPI

A seguire: Esibizione del Coro Selvatico Popolare

Ore 21,30 Grande attesa per conoscere i vincitori della XVII Edizione del Festival Teatrale di Resistenza!

Alle ore 21,30 la Cerimonia di premiazione con l'assegnazione del “Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria” alla Compagnia vincitrice del concorso, il Secondo Premio alla seconda classificata, il Premio del Pubblico ed infine una Menzione speciale.

Ore 22 Concerto della Banda POPolare dell'Emilia Rossa. DJ Set Mark Bee Bedenghi fino alla chiusura della festa

TUTTI IN BICI A CASA CERVI

Per raggiungere la festa in bicicletta da Reggio Emilia, Tuttinbici, associazione aderente alla FIAB, ha organizzato la tradizionale passeggiata a Casa Cervi “Resistere Pedalare Resistere”, partenza ore 18.30 dalla sede di via Zandonai, 15 a Reggio Emilia, ritorno ore 22,30