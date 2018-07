“Festa delle stelle” con sfilata di moda per sostenere la lotta alla fibrosi cistica

Si intitola “Festa delle stelle”, la serata a scopo solidale per la lotta alla fibrosi cistica, che venerdi 10 agosto animerà la Pieve di Tizzano. L’intero ricavato sarà devoluto alla LIFC Emilia, Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia che da oltre trent’anni lavora a fianco dei pazienti e delle loro famiglie del Centro di cura FC di Parma. Una serata con il naso all'insù, a caccia di stelle cadenti capaci di esaudire desideri speciali all’insegna della moda, musica e buon cibo. Ad arricchire la serata una specialissima sfilata di moda, sarà possibile ammirare i capi della collezione Autunno – inverno firmati IZABEL NARCISO. A dare vita a questo evento da diversi anni un gruppo di volontari attivi e appassionati che forniscono il proprio impegno in modo spontaneo, gratuito e disinteressato. Ogni anno i volontari Lifc Emilia riescono a coinvolgere esercenti e aziende del territorio che con le loro donazioni e forniture, contribuiscono alla buona riuscita della cena e della serata. In particolare questa edizione vede il contributo di: Ristorante Arte e Gusto, Pizzeria Un posto al sole, di Parma, che forniranno gustose preparazioni culinarie e Cantina Ariola di Langhirano, con il suo celebre e apprezzato lambrusco Marcello. La serata avrà inizio alle ore 20,00, con la gustosa cena servita dai volontari LIFC Emilia, allietata e impreziosita dalla sfilata del Laboratori di moda di Izabel Narciso. Si continuerà all’insegna del divertimento con il sempre apprezzato spettacolo del karaoke, proposto dal gruppo Karaoky’s Monsters In caso di condizioni meteo avverse la serata si svolgerà al coperto. Per informazioni e prenotazione posti (sino ad esaurimento) contattare il n. 3926704837 anche con SMS o Whatsapp o mandare una mail a: segreteria@fibrosicisticaemilia.it Partecipare alla notte di San Lorenzo a Tizzano, significa godere di una serata di mezza estate tra gusto, musica e moda, ma anche contribuire a regalare un respiro in più a chi soffre di Fibrosi Cistica. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere la cura della malattia presso il Centro di Cura Regionale per la Fibrosi Cistica, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. L’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica e affianca questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.