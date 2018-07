Aperitivo con l'eclissi e cena con camminata notturna a Canossa

L’Appennino ci attende, lontano dalla calura estiva della città per farci riscoprire rinnovate tradizioni all’insegna del divertimento. Avremo davvero un ricco week end a Canossa, in attesa della messa per Matilde che si svolgerà domenica 29 luglio.

Dice un comunicato di "Andare a Canossa":

Venerdì 27 luglio aperitivo con l’eclissi, dalle 20, dove potremo osservare l’eclissi lunare comodamente seduti gustando un aperitivo estivo, immersi nella natura. Per oltre un’ora avremo uno spettacolo naturale incredibile in compagnia della luna e del pianeta Marte.

Sabato 28 luglio,sempre a partire dalle 20,ci attende la cena degustazione a lume di candela con i prodotti tipici del territorio e poi una breve camminata in notturna con candele e torce fino ad arrivare al labirinto Cuore di Matilde, dove con “Storie, Miti e Leggende” approfondiremo la storia della Grancontessa, immergendoci in una natura magica e incontaminata. Le iniziative sono organizzate dal centro turistico Andare a Canossa.

Per info e prenotazioni: numero posti limitato cell. 333-4419407.