"Ricordando Augusto", Nomadi in concerto a Novellara

Un’intera giornata dedicata ai Nomadi a Novellara, nel Reggiano, luogo natale della band e dei suoi fondatori, Beppe Carletti e l’indimenticato Augusto Daolio. E’ in programma sabato 28 luglio con dibattiti, presentazione di libri, esibizioni di gruppi emergenti e gran finale con il concerto dei Nomadi.

Sarà tra l’altro l’occasione per presentare il libro 'Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carlettì, che ripercorre 55 anni di carriera, nella Sala civica che ospita proprio i quadri di Daolio: per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria del Museo Gonzaga e dell’acetaia comunale, mentre i commercianti accoglieranno il 'popolo nomadè con vetrine a tema.

Il concerto 'Ricordando Augustò, morto il 7 ottobre '92 a 45 anni per un tumore ai polmoni, è in programma alle 21.30 al campo sportivo.