Museo Uomo Ambiente Via Borgo, 2 - 43024 Bazzano di Neviano

Giovedì 2 agosto dalle 18 * Artisti intorno al Museo * Apertura serale del Museo e mostra fotografica di Daniela Vaccari 'I miei occhi su un pezzo di mondo' dalle ore 19.30 * Cena in strada con Menù degustazione ore 21.30 Concerto con BEAT SIX - Il Jazz omaggia i Beatles.