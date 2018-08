Assieme al "Mercante" tornerà ArtParma Fair 2018

Dopo il successo dell’edizione primaverile, torna l’ ArtParma Fair, giunta alla sua 9ª edizione. La fiera dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, si svolgerà per due weekend consecutivi nelle date 29-30 settembre e 5-6-7 ottobre nel quartiere fieristico (Padiglione 7), in concomitanza con Mercanteinfiera, la più grande fiera dell'antiquariato d'Europa che conta decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero e Mercanteinauto, il tutto visitabile con un unico biglietto d’ingresso.

Con oltre 80 espositori, la manifestazione si caratterizza per essere un importante palcoscenico culturale. Molto più dunque di una mostra-mercato di Gallerie, ma una ragionata e analitica vetrina di tutte le correnti artistiche, dalle più influenti o a quelle emergenti – dal Futurismo all’Astrattismo e Metafisica, dalla Pop Art all’Informale sino all’Arte concettuale - con un focus speciale posto proprio sulle ultime tendenze e sugli artisti che meglio le rappresentano. ArtParma Fair, per questo, rappresenta un importante momento di scambio e di confronto, un appuntamento immancabile per i collezionisti alla ricerca dell’opera su cui fare il giusto investimento, un’occasione per esperti del settore alla ricerca di nuovi talenti destinati a crescere nel tempo. Talenti che saranno presenti nella sezione Contemporary Art Talent Show, il progetto di Arte Under 5000 Accessibile di Nord Est Fair, riservato a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che presentino opere d'arte dal costo inferiore ai 5000 euro.

Contemporary Art Talent Show è un'immensa opportunità per tutti gli artisti emergenti che ambiscono ad entrare ed affermarsi nel mercato dell'arte, godendo del feedback mediatico che solo le grandi fiere assicurano. L'occasione per investire su talento e creatività, per soddisfare un collezionismo colto e sofisticato, dando la possibilità di porre sotto una nuova luce il fare arte nella contemporaneità, con soluzioni innovative, alternative ed installazioni inconsuete. Ad evidenziare la mission di CATS Contemporary Art Talent Show, di far conoscere i nuovi talenti, debutta in questa edizione il premio collegato alla fiera, al quale potranno accedere tutti gli artisti espositori: il Premio C.A.T. In più, ArtParma Fair presenta anche in questa edizione una variegata ed esaustiva panoramica di eventi collaterali, come interessantissime conferenze e presentazioni, presso l’Area Convegni. La folta platea di Gallerie d’Arte riunite dall’Italia, riporta la città emiliana ad essere centro di gravità delle più autorevoli correnti della pittura, del design, della fotografia, delle arti grafiche e scultoree. DATE E ORARI sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 dalle 10.00 alle 19.00 venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 19.00

SETTORI

Arte Moderna e Contemporanea; Contemporary Art Talent Show

DOVE

Quartiere Fieristico di Parma, PAD. 7

INDIRIZZO

Viale delle Esposizione 393/A, Parma

TITOLI D’INGRESSO

Biglietto intero: 10,00 euro

COLLEGAMENTI AUTO: dall’uscita dell’autostrada (A1) si raggiunge direttamente e rapidamente Fiere di Parma grazie all’arteria complanare che la collega direttamente con il casello autostradale. Milano, Bologna, Verona distano circa un'ora di macchina. Firenze, Padova, Torino e Genova poco più. Grazie alla tangenziale di Parma, le cittadine termali di Salsomaggiore e Tabiano sono facilmente raggiungibili. Il quartiere fieristico dispone di oltre 9000 posti auto.