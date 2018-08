Al Foro 2000 le promesse della musica

Domenica al Foro 2000 è in programma «Talento d’Italia song» concorso nazionale dedicato a giovani promesse del canto e del ballo che arriveranno da tutta .la regione.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Talento Italiano e dalla Pro Loco di Fornovo.

A partire dalle ore 17.30 le prove generali con i concorrenti iscritti alla seconda audizione regionale; alle 21 la finale.

Per partecipare all’audizione di Talento D’Italia Song i concorrenti dovranno presentarsi con una base, delle durata massima di 3 minuti sulla quale si esibiranno dal vivo.

Al termine i migliori parteciperanno alla finale nazionale, in programma nella seconda metà d'ottobre in una una nota località turistica dell’Emilia Romagna.

Tra gli ospiti del contest anche un gruppo locale, la scuola di hip hop di Dante Ponzio.

Info: pagina Facebook «Talento d’Italia 2018», WhatsApp 331.88.79.878, talentoditalia@gmail.com.