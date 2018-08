Una partita per ricordare Yuri: torneo di calcio a 5 nel campetto parrocchiale

Domenica 2 settembre, a partire dalle 20,30, nel campo di via San Martino 13 a Traversetolo si giocherà "Una partita per Yuri".

Sarà un tornero di calcio a 5 nel campetto sportivo parrocchiale per ricordare Yuri Neroni, scomparso nel 2016 a 17 anni. Iscrizione 5 euro a partecipante. Gli incassi saranno devoluti alla Croce Azzurra. Iscrizioni: 340/9747045.

Su Facebook: https://www.facebook.com/events/2079433645461210/