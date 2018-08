Golosità sul prato, giochi a castello e musica: l'agenda del Ferragosto

PARMA



LE CERIMONIE PER LA MADONNA ASSUNTA IN DUOMO E IN BATTISTERO

Le chiese di Parma non chiudono per ferie. Nel giorno di Ferragosto, cade la solennità della Madonna Assunta, a cui è dedicata la nostra Cattedrale. La messa solenne alle 11 in Duomo sarà presieduta dal vescovo Enrico Solmi. La funzione sarà anticipata dalla suggestiva messa in Battistero, alle 8.

Questa funzione, solitamente molto partecipata, consente ai fedeli di pregare all’interno di uno dei capolavori artistici della città e di riflettere sul valore del sacramento del Battesimo. La Cattedrale - al pari delle altre chiese e parrocchie cittadine - per Ferragosto osserva gli orari delle funzioni festive e domenicali. Nonostante il periodo vacanziero quindi, ai parmigiani rimasti in città vengono offerte numerose celebrazioni sia in centro che nella periferia. Le funzioni, solitamente, vengono garantite anche se il parroco si concede qualche giorno di vacanza. La messa festiva o domenicale viene infatti celebrata da religiosi o altri sacerdoti rimasti in città, che temporaneamente sostituiscono il parroco titolare. La basilica della Steccata è da sempre un punto di riferimento per tantissimi fedeli parmigiani. Le messe pomeridiane delle 16,30 sono le più partecipate. Numerosi anche i momenti di preghiera e riflessione offerti durante l’arco della giornata a partire dalla recita del rosario. Anche chi si trova in ospedale o ha parenti a cui badare può partecipare alla messa grazie alla cappellania ospedaliera. La parrocchia di San Francesco d’Assisi, interna al Maggiore, offre numerose celebrazioni durante tutto l’arco dell’anno. Le chiese “incastonate” nei borghi dell’Oltretorrente rappresentano altri importanti luoghi di preghiera. Oltre all’Annunziata si tengono celebrazioni in chiese simbolo come Santa Croce, senza dimenticare Ognissanti. In periferia la popolosissima parrocchia di Maria Immacolata divide le celebrazioni tra la chiesa «madre» di via Casa Bianca e la «costola» San Luca, in via Budellungo. In estate vale inoltre la pena fermarsi, anche soltanto per una preghiera, nella chiesetta di Marore. L’ambiente che la circonda rilassa e invita alla riflessione. Chi preferisce il centro alla periferia può optare per la chiesa di San Sepolcro, maestosa e comoda da raggiungere grazie alla vicinanza dei parcheggi in zona Barilla Center. La chiesa di San Benedetto, in via Saffi, consente infine di respirare l’atmosfera salesiana.

MUSEI VISITE GUIDATE IN PINACOTECA E AL CASTELLO DEI BURATTINI

Anche nel «cuore» dell'estate è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a tante iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune.

Per tutta la giornata di Ferragosto la Pinacoteca Stuard e Il Castello dei Burattini ospiteranno visite guidate e spettacoli rivolti a tutte le età. Al Castello dei Burattini alle 11 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: un'ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30, la favola delle teste di legno, spettacolo della compagnia «I Burattini dei Ferrari». Non è necessaria la prenotazione. Alla Pinacoteca Stuard alle 16.30, visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. La Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini saranno comunque aperti dalle 10.30 alle 18.30. Mentre il museo dell’Opera e Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini rimarranno chiusi fino al 19 agosto.

E' bene ricordare che anche la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese e il Museo Archeologico Nazionale, che si trovano nel Palazzo della Pilotta saranno aperti dalle 13 alle 19.

VIA GRENOBLE AL PARCO MARTINI DUE GIORNI DI DIVERTIMENTO

C’è un appuntamento fisso che da quasi trent’anni si rinnova all’insegna della buona cucina che si appresta ad accogliere centinaia di inguaribili buongustai: l’area verde a fianco della parrocchia di San Paolo Apostolo, in via Grenoble (nella zona di San Lazzaro), ospiterà «Feste nel Parco Martini», organizzate e messe in piedi, come da tradizione, dai volontari del circolo Anspi della parrocchia. La cucina aprirà i battenti alle 19 e il menù sarà davvero ricco: tortelli d’erbetta, gnocchi al pomodoro, torta fritta e salume, grigliata di carne e patatine; sarà attivo anche il servizio bar.



VIALE MENTANA - FERRAGOSTO GLAMOUR CON MATTEO CAMBI

«Ferragosto glamour» al Mentana 104 di viale Mentana. Aperitivo e cena a buffet, oppure una tradizionale cena alla carta, per il Ferragosto del Mentana 104, il tutto accompagnato da un deejay noto al pubblico: la serata sarà «mossa» dai ritmi del «Matteo Cambi show» con musica italiana.

VICOLO ASDENTE - MICHELA TEDESCHI ALLA CORALE VERDI

Dalle 20.30, nella Pergola della Corale Verdi in vicolo Asdente 9 è in programma una serata per festeggiare, in grande stile, il Ferragosto con un menù all’insegna della tradizione preparato dallo chef Sante Ferro e da Luciana. Durante la serata è in programma l’esibizione dal vivo della nota cantante parmigiana Michela Tedeschi.



VIA EMILIO LEPIDO - «GRIGLIATA DI FERRAGOSTO A VOLONTÀ»

A partire dalle 19, al «Tramvai», in via Emilia Lepido 60, è in programma una suggestiva «Grigliata di Ferragosto…a volontà», un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli amanti della carne. Si potranno degustare, costine, salamini e, ovviamente, galletti.

"I GIARDINI DELLA PAURA": C'È “FERRAGORE”, CON LA PROIEZIONE DI “DEAD SNOW”

Alle 21.30, I Giardini della Paura, la rassegna estiva di cinema horror organizzata dall’assessorato alla Cultura ai Giardini di San Paolo, propone il tradizionale appuntamento di Ferragosto dedicato alle pellicole più splatter, dove il realismo estremo degli effetti speciali è protagonista.

Il titolo della serata è “Dead Snow“ di Tommy Wirkola (Norvegia 2009, 90’): in Norvegia, un gruppo di malcapitati studenti si ritrova isolato dal mondo in una baita di montagna, assalito da orde di zombie nazisti, violenti soldati (non) morti tra i ghiacci verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, ora inferociti e assetati di sangue.

In questo film, già acclamato come cult, il regista omaggia La Casa di Sam Raimi con numerose citazioni e sfrutta le icone perfette della cattiveria ("Cosa c'è di più spaventoso di uno zombie? Un nazi-zombie!") in un'escalation di gustosa violenza splatter/gore, nello spirito del Peter Jackson più sfrenato (quello di “Braindead”) unito alla ribalderia di certo trash in stile Troma, e raggelato dall'ambientazione nevosa che conferisce suggestioni austere e quasi metafisiche.

Tommy Wirkola ha diretto anche il sequel “Dead Snow: Red vs Dead”, “Hansel and Gretel: Witch Hunters” e “Sette Sorelle”, thriller fantascientifico distribuito sulla piattaforma Netflix e interpretato da Willem Dafoe e Noomi Rapace. Fra i futuri progetti del regista c’è anche il capitolo conclusivo della trilogia dei nazi-zombi.

I Giardini della Paura sono organizzati in collaborazione con Midnight Factory e Nocturno. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. L’ingresso alle proiezioni non è consentito ai minori di 18 anni.



_____________________________

IN PROVINCIA



ARTE E CIBO: TUTTI I MUSEI DA VISITARE

Ecco gli orari di apertura dei musei in provincia: il Labirinto della Masone, strada Masone, 125 - Fontanellato, dalle 10.30 alle 19; Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17); museo del Prosciutto, Langhirano, dalle 10 alle 18; museo del Parmigiano Reggiano, Soragna, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo della Pasta, Collecchio, dalle 10 alle 18; museo del Pomodoro, Collecchio, dalle 10 alle 18; museo del Salame, Felino, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo del Vino, Sala Baganza, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo Ettore Guatelli, Ozzano Taro a Collecchio, dalle 16 alle 18.



ALBARETO - LA FESTA NEL PARCO DEI PINI

Albareto festeggia la sagra di Maria Assunta: alle 10 celebrazione nella chiesa con processione. In serata festa al Parco dei Pini: alle 20 cena con carni alla griglia, dalle 21 musica e danze con l’orchestra di Mario Zecca e a seguire Los Strambos con il dj Carlos. Infine, spettacolo pirotecnico.

CASSIO - TUTTO PRONTO PER LA SAGRA

Mercoledì la comunità di Cassio festeggia la sagra patronale. Alle 11 sarà celebrata la messa solenne con la successiva processione lungo le strade del paese.

Alle 21 nel sagrato della chiesa, si svolgerà l'atteso spettacolo della cantante Aileen, con ospite d’onore Aldo Musci da Striscia la Notizia. La regia dell'appuntamento è curata da Egidio Tibaldi.



COLORNO - LA REGGIA SI APRE AL PUBBLICO

Gli orari di Ferragosto per le visite alla Reggia: 10, 11/15,16 e 17. Il giardino è aperto.





COLTARO - FESTA SULLE RIVE DEL PO

Cena sulle rive del fiume Po con spettacolo dei lumini sul Grande fiume e fuochi d’artificio il 15 a Lo Storione nell’area del parco Boschi Maria Luigia di Coltaro di Sissa Trecasali. Anche street food e balli con i latini di Cristian dj.



FELINO - ALLA FIERA SUONA LUCA CANALI

Continua a Felino la Fiera d’Agosto con una ricca proposta gastronomica: ogni sera un menu diverso con gnocchi speck e radicchio rosso, scaloppine ai funghi, tagliatelle con pasta di salame, stinco al forno, tortelli d’erbetta, patate fritte e torte miste. Domani suona Luca Canali.

FIDENZA - ALL'INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL DI FIDENZA VILLAGE LE RICETTE A QUATTRO ZAMPE DELLA PET CHEF KIKI PELOSI

E’ tutto pronto a Fidenza Village per una serata di cucina a quattro zampe post Ferragosto. Giovedì sera 16 agosto arriva la nota pet chef Sara Ricci, in arte Kiki Pelosi con proposte fresche per l’estate. Famosa per le sue apparizioni televisive dove prepara appetitose e salutari ricette per gli animali, Kiki sarà protagonista del terzo appuntamento dell’International Food Festival di Fidenza Village che intende offrire ai propri ospiti un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori autentici, nazionali e internazionali, interpretando al meglio il proprio ruolo di shopping tourism destination. "Realizzerò dei cupcake gourmet con fiori eduli e piante officinali per gli animali ospiti del Village dove sono sempre benvenuti - spiega Kiki -Sarà allestita un’area dedicata, con angolo ristorazione e una esclusiva pet-toilette, che andrà ad ospitare i pelosi presenti all’evento. Io e la mia piccola assistente Albicocca, illustreremo tutti gli ingredienti durante lo showcooking, sveleremo alcune curiosità sui fiori e sulle erbe officinali e soprattutto saremo liete di passare qualche ora con voi e con il vostro cane presso Ca’ Puccino. Menù e ricette che propongo sono tutte approvate dal mio veterinario.Tutti sono invitati al party post Ferragosto!". Dopo anni passati in California, dove l’idea di festeggiare i propri animali da compagnia è molto diffusa, Kiki è stata la prima party planner per animali in Italia trasformando in lavoro la passione di sempre per i pelosi. Per questo è conosciutissima nel mondo pet per le sue “feste bestiali” e compleanni a quattro zampe. "Perché festeggiarli? Per celebrare il loro affetto e devozione e perché sono parte della nostra famiglia". Come ogni giovedì, in occasione dell’International Food Festival, il Villaggio rimarrà aperto fino alle 23.

FONTANELLATO - GRANDE FESTA DI FERRAGOSTO

Dopo due anni di assenza torna all’interno della tradizionale fiera di Ferragosto lo stand gastronomico, gestito quest’anno dai volontari di Avis e Aicc. «Vista che lo storico gruppo sportivo della Fontanellatese era impossibilitato a proseguire, le associazioni di volontariato Avis e Aicc hanno deciso di raccogliere il guanto di sfida lanciato dall’amministrazione comunale – ha spiegato Maurizio Franceschini, presidente dei donatori di sangue - e così, a partire dalle 18 di domani e fino alla sera di giovedì 16 proporremo i nostri piatti della tradizione».

MARANO - IN PISCINA GRIGLIATA AL PARCO DI MARANO

Un party in piscina, davvero speciale, nel giorno di Ferragosto: è quello che andrà in scena a partire dalle 12, al «Circus pool club» in via Traversetolo 349/a, che si trova all’interno del parco di Marano. La griglia resterà accesa per tutto il giorno e si potranno degustare: salsicce, hamburger, verdure e panini con la possibilità di ordinare pizza o torta fritta e salume nel ristorante all’interno del parco. Spazio anche al divertimento musicale: alla consolle si alterneranno ben quattro deejay (Robby Esse, Mattia Palazzi, Shady, K-Rozoei). Ingresso libero.

MONCHIO - A RIGOSO MERCATO E BALLO LISCIO

Il 15 Rigoso sarà in festa per la sagra di Santa Maria Assunta. Il programma prevede mercato, cena nel borgo e ballo liscio con l’Orchestra Zilioli.

SALSOMAGGIORE - CANGELASIO , GRANDE FESTA DI FERRAGOSTO

31ª edizione della sagra «Ferragosto a Cangelasio». La festa, caratterizzata come sempre da momenti conviviali e religiosi, culminerà il 15 agosto con la solenne celebrazione dell’Assunta alle 10 che sarà preceduta, alle 9,45 dalla benedizione della nuova area giochi per bambini e dalla processione con la statua raffigurante la Madonna. Festa dei giovani con le band Ph6, Panama Papers e 98 giri. A seguire dj set. Stands gastronomici alle 19.



SOLIGNANO A PRELERNA LA FESTA SUL PRATO

con inizio alle 10 la Croce Verde Fornovese, delegazione di Solignano, organizza a Prelerna la «Festa sul prato». Alle 10 «Vespatour», alle 12, il pranzo. Dalle 14 i Cantori di Varsi, con area giochi per bimbi. Alle 16 «Zepole della Maria» e alle 19.30 la cena. Allieterà la serata l’orchestra di Debora.

VARANO MELEGARI - GIOCHI E SFIDE PER DIVERTIRSI IN COMPAGNIA AL CASTELLO

Giochi e sfide per divertirsi in compagnia con il Tiro con la Catapulta, la Carambola, il Lancio degli Anelli e tutta una serie di antichi giochi e sfide; un'occasione speciale per passare una giornata divertente con gli amici o con la famiglia.

Ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Costo della manifestazione a persona: 4 Euro

Visita guidata del Castello + evento tematico: 8 Euro

L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo