Dalla fiera di Fontanellato alla serata Miss Italia di Bedonia: l'agenda di oggi

PARMA

COMMEDIA DIALETTALE ALLA CORALE VERDI

Stasera alla Corale Verdi va in scena la commedia dialettale "Pensaci Giacomino"

IN PROVINCIA

ARTE E CIBO: TUTTI I MUSEI DA VISITARE

Ecco gli orari di apertura dei musei in provincia: il Labirinto della Masone, strada Masone, 125 - Fontanellato, dalle 10.30 alle 19; Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17); museo del Prosciutto, Langhirano, dalle 10 alle 18; museo del Parmigiano Reggiano, Soragna, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo della Pasta, Collecchio, dalle 10 alle 18; museo del Pomodoro, Collecchio, dalle 10 alle 18; museo del Salame, Felino, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo del Vino, Sala Baganza, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; museo Ettore Guatelli, Ozzano Taro a Collecchio, dalle 16 alle 18. Per info: museidelcibo.it

BEDONIA

QUESTA SERA LA SFILATA DI MISS ITALIA

Questa sera a Bedonia serata targata Miss Italia: sarà assegnata la fascia di Miss Cinema (i dettagli)

COLORNO

LA REGGIA SI APRE AL PUBBLICO

Gli orari di Ferragosto per le visite alla Reggia: 10, 11/15,16 e 17. Il giardino è aperto.



FELINO

CONTINUA LA FIERA

Continua a Felino la Fiera d’Agosto con una ricca proposta gastronomica: ogni sera un menu diverso con gnocchi speck e radicchio rosso, scaloppine ai funghi, tagliatelle con pasta di salame, stinco al forno, tortelli d’erbetta, patate fritte e torte miste. Stasera (lunedì 16) orchestra spettacolo Ringo Story e Samuel alle 21,30, venerdì Disco Inferno dalle 22,30 e sabato concerto Divina Band dalle 22,30.

FIDENZA

AL FIDENZA VILLAGE LE RICETTE A QUATTRO ZAMPE DELLA PET CHEF KIKI PELOSI

E’ tutto pronto a Fidenza Village per una serata di cucina a quattro zampe post Ferragosto. Giovedì 16 agosto arriva la nota pet chef Sara Ricci, in arte Kiki Pelosi con proposte fresche per l’estate. Famosa per le sue apparizioni televisive dove prepara appetitose e salutari ricette per gli animali, Kiki sarà protagonista del terzo appuntamento dell’International Food Festival di Fidenza Village che intende offrire ai propri ospiti un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori autentici, nazionali e internazionali, interpretando al meglio il proprio ruolo di shopping tourism destination. "Realizzerò dei cupcake gourmet con fiori eduli e piante officinali per gli animali ospiti del Village dove sono sempre benvenuti - spiega Kiki -Sarà allestita un’area dedicata, con angolo ristorazione e una esclusiva pet-toilette, che andrà ad ospitare i pelosi presenti all’evento. Io e la mia piccola assistente Albicocca, illustreremo tutti gli ingredienti durante lo showcooking, sveleremo alcune curiosità sui fiori e sulle erbe officinali e soprattutto saremo liete di passare qualche ora con voi e con il vostro cane presso Ca’ Puccino. Menù e ricette che propongo sono tutte approvate dal mio veterinario.Tutti sono invitati al party post Ferragosto!". Dopo anni passati in California, dove l’idea di festeggiare i propri animali da compagnia è molto diffusa, Kiki è stata la prima party planner per animali in Italia trasformando in lavoro la passione di sempre per i pelosi. Per questo è conosciutissima nel mondo pet per le sue “feste bestiali” e compleanni a quattro zampe. "Perché festeggiarli? Per celebrare il loro affetto e devozione e perché sono parte della nostra famiglia". Come ogni giovedì, in occasione dell’International Food Festival, il Villaggio rimarrà aperto fino alle 23.

FONTANELLATO

PROSEGUE LA GRANDE FIERA DI FERRAGOSTO

Prosegue fino a domenica 19 a Fontanellato la grande fiera di Ferragosto. Oggi restano il Mercato dell'Assunta e il luna park per i più piccoli.

Stasera alle 21,30 è in programma Milonga d'Agosto a cura dell'associazione culturale Mas que tango: si esibiranno i maestri Martina e Simone. Per informazioni: Mariella 347.9658980. Ingresso libero.

All’interno della tradizionale fiera di Ferragosto c'è anche lo stand gastronomico, gestito quest’anno dai volontari di Avis e Aicc. «Vista che lo storico gruppo sportivo della Fontanellatese era impossibilitato a proseguire, le associazioni di volontariato Avis e Aicc hanno deciso di raccogliere il guanto di sfida lanciato dall’amministrazione comunale – ha spiegato Maurizio Franceschini, presidente dei donatori di sangue - e così fino alla sera di giovedì 16 proporremo i nostri piatti della tradizione».

GATTATICO

FESTA DEL GRANO: MSUICA E DIVERTIMENTO A OLMO

La festa del Grano di Olmo di Gattatico (oggi ingresso 4 euro) si apre alle 19,30. Alle 21 ballo liscio con Luca Bergamini e il Grande evento. Alle 22 nello Spazio giovani ci sarà "Abba Show", un tributo agli Abba. Alle 21,30 nell'arena centrale c'è la trebbiatura del mais all’antica

Dal 16 al 19 agosto grande torneo di beach Volley 4 vs 4 “ciapa cla bala” in collaborazione con la società A.S.D Jovi Volley (per iscrizioni e info entro il 10 agosto: sms 3480713002/rita@vescovi.org)

Ore 21.00 Spazio bimbi: laboratorio bolle di sapone. Metto il mio pensiero in una bolla

Ore 21.30 Spazio commedie: ‘Na sira ed cabarè a la pramzana con i Guitti di Roberto Veneri e la Nuova Corrente (regia di Aldo Pesce e Roberto Tinelli)

Ore 21.30 Spazio ballo: Impariamo a ballare la salsa, merengue e bachata. Con animazione della scuola “Mambofunky” e Gato DJ

POLESINE ZIBELLO

CONTINUA LA FESTA DELL'ANATRA DI ARDOLA

Continua ad Ardola di Polesine Zibello la festa dell’anatra e la sagra patronale di San Rocco grazie all’associazione «Noi per Ardola» unitamente a Comune e parrocchia.

Tanto gusto: aperitivo dalle 18 e, dalle 19, cucina con anatra al forno, patate arrosto, lasagne, bucaneve, culatello di Zibello, salumi misti, torta fritta e dolci. Suonerà il Millennium Music Group.

Si potranno visitare la settecentesca chiesa e le adiacenti fonti di acqua miracolosa. In distribuzione anche i libretti, realizzati dall’ex sindaco Gaetano Mistura, in cui è riportata tutta la storia, del sacro edificio delle fonti prodigiose.