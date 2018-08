Trota e torta fritta, castelli e cavalli: è l'agenda della domenica

ALBARETO

GRANDE FESTA A BOSCHETTO

Boschetto festeggia la sagra. Domenica alle 11 celebrazione nel Santuario del Boschetto presieduta da monsignor Domenico Berni, e processione con la Vergine del Boschetto, a mezzogiorno pranzo comunitario. Alle 16 vespri solenni e poi concerto della banda di Albareto diretta da Daniele Cacchioli e poi merende, giochi e animazioni. Tutto si concluderà con la cena e con uno spettacolo pirotecnico.

BEDONIA

FESTA PER LA "REGINA DEL TARO": IN PIAZZA TORNA LA SAGRA DELLA TROTA

Domenica 64esima sagra della trota e per l’Alta Valtaro è festa grande. In piazza Caduti per la Patria (o del Municipio) in tanti festeggeranno la «Regina del Taro»: amministratori, forze di volontariato e tanti giovanissimi si stanno mobilitando. Da qualche giorno i responsabili della manifestazione sono al lavoro per posizionare le enormi padelle e a lucidare i secolari paioli in rame per friggere il prelibato pesce d’acqua dolce e cuocere la polenta. In tutto il centro storico sono già in bella mostra opere artistiche di ogni genere, per Bedonia la sagra della trota una tradizione gastronomica nata nel 1955 dall’idea di Carletto Biasotti e da un gruppo di pescatori locali, i quali, dopo aver passato una serata d’agosto a cena e aver cucinato il pesce appena pescato dalle acque limpide del Taro, si erano ripromessi di ritrovarsi ogni anno dopo ferragosto per festeggiare con trota e polenta. A mezzogiorno la distribuzione del piatto unico con polenta calda e trota fritta nell’olio bollente. Altrettanto per la cena che oltre alla festa gastronomica presenterà una serie di manifestazioni collaterali che renderanno ricca ed interessante l’intera giornata. Domani si tiene il mercato settimanale. A mezzogiorno i ristoranti della vallata avranno interessanti menù sia a base di trote che di funghi. Aperte ad orario continuato mostre e mercatini e stasera appuntamenti per tutti i gusti: dalle serate culturali in Seminario alla presentazione di un libro in biblioteca e poi aperitivi e stuzzichini a tema nei locali del centro. Domenica raduno interprovinciale di Vespe e il mercato del Consorzio delle Cinque Terre e tanta musica Insomma una sagra che si concluderà con la serata danzante e lo spettacolo dell’orchestra di Giorgio Villani.

CALESTANO

DOMENICA TORTA FRITTA NEL BORGO

Domenica torna la «Torta Fritta di montagna nel Borgo». Dalle 17,30 e fino ad esaurimento, il circolo ricreativo calestanese Val Baganza preparerà la torta fritta con la sua tradizionale ricetta. Nei ristoranti, bar e negozi del centro si potranno poi acquistare salumi, vino acqua, birre e altre specialità da consumare nel borgo sui tavoli predisposti dalla Proloco.

CASTELLI

DA BARDI A FONTANELLATO ARTE E FALCONIERI

Un fine settimana di visite animate notturne, mercatini e dimostrazioni di falconeria nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Domenica alla Rocca Sanvitale di Fontanellato dalle 9.30 alle 18, ci sarà l’apertura straordinaria dell’Organo mentre dalle 8 alle 18 le vie, la piazza e i portici del centro storico saranno animati dal mercatino dell’antiquariato. Domenica, invece, al castello di Contignaco, a partire dalle 17.30, lo staff della società agricola «Il falco pellegrino» organizza affascinanti dimostrazioni di volo libero di falconeria con aquile reali, aquile delle steppe, falchi pellegrini, falchi di Barberia, falchi lanari, falchi sacri, poiane di Harris, gufi e barbagianni. E’ raccomandata la prenotazione. Info: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

CORNIGLIO

DOMENICA A CAVALLO TRA I BOSCHI DELL'APPENNINO

Partirà da Polita, domenica mattina alle 9, la bella escursione organizzata dal Ranch Stella del Bosco e inserita nel calendario di Camminaparchi. Dopo aver passato l’abitato di Bosco di Corniglio la carovana dei cavalieri proseguirà verso località Tragiara arrivando a Ponte del Cogno per entrare nel bosco di faggi e conifere. Arrivati poi in quota si potrà ammirare la splendida Piana di Lagdei, zona di torbiere ricca di bellezze naturalistiche e piccoli ruscelli. Info e prenotazioni 3387154757 oppure vassy.e@libero.it.

GATTATICO

BICICLETTATA E SOLIDARIETA' ALLA "FESTA DEL GRANO" DI OLMO

Prosegue la «Festa del grano» di Olmo, giunta quest’anno alla 35esima edizione, terminerà sabato 25 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. L’intero ricavato della vendita dei gadget in legno «di una volta», realizzati dai giovani volontari della festa in collaborazione con il «FabLab» di Parma, sarà destinato alla Comunità di Betania della parrocchia di Marore. Domenica, a partire dalle 8.30, biciclettata dei giovanissimi (dai 6 ai 12 anni) con il secondo trofeo «Festa del grano». Come di consueto, nella balera si ruoteranno le orchestre più famose del palcoscenico nazionale (come ad esempio, Pietro Galassi e Castellina Pasi) e anche lo spazio giovani avrà un calendario accattivante senza dimenticare lo spazio commedie dove si esibiranno Antonio Guidetti, Willer Collura e tanti altri artisti e compagnie dialettali mentre l’Arena centrale ospiterà rievocazioni storiche, spettacoli e tornei di biliardino e beach volley. Divertimento assicurato anche nello spazio ballo con serate country ma anche salsa, merengue, bachata e dj set. Un appuntamento da non perdere: martedì 21 agosto, sul palco centrale è in programma la «fantastica serata di cabaret» con il barzellettiere parmigiano Gianpaolo Cantoni, Willer Collura, Max dei «Fichi d’India» e tanti ospiti a sorpresa. Per tutta la durata della «Festa del grano» funzioneranno: ristorante, pizzeria, torta fritta, bar-gelateria, laboratori per bambini, stand commerciali, la fattoria degli animali, mostre macchine agricole. Info: 0522/678459 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.

MONTICELLI TERME

FINE SETTIMANA COL BALLO LISCIO

Serate all'insegna della musica a Monticelli terme. Domenica a partire dalle 21.30, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà una serata di liscio. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

MOTTA BALUFFI

VISITE APERTE NEL RINNOVATO ACQUARIO DEL PO

Dmenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po di Motta Baluffi, vicino centro a due passi da Casalmaggiore. Info al 3485634093.

PARMA

A VICOFERTILE MUSICA E CUCINA PARMIGIANA CON L'AVIS DI SAN PANCRAZIO

Domenica a Vicofertile si svolgerà la festa dell’Avis San Pancrazio, con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione dell’associazione Vecchia Vico. Dalle ore 19.30 in piazza delle Terramare si potrà cenare sotto le stelle con torta fritta, salumi e tortelli. Non mancherà la musica: la serata di domenica sarà allietata delle canzoni degli anni Sessanta con la band «I ragazzi del secolo scorso», la band parmigiana che propone rock degli anni '60 e '70, composta da sei musicisti: Fabio e Paolo Bandini, Renato Capuano, Mario Carpi, Salvatore Di Iorio e Andrea Repetati. La festa sarà un’occasione importante non solo come momento conviviale, ma soprattutto per ricordare ancora una volta che donare il sangue è un gesto importantissimo che serve a salvare vite. I volontari dell’Avis saranno a disposizione di tutti coloro che volessero avere informazioni sull’associazione e di chi volesse diventare donatore di sangue. Volontari e collaboratori invitano tutti a partecipare alla festa per trascorrere una serata all’insegna della buona tavola, dell’amicizia, della solidarietà e della buona musica.

IL DJ MAX TESTA ALLA PISCINA DELL'ERCOLE NEGRI

Domenica, a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri», in via Pietro Cardani (zona Campus) si esibirà alla consolle Max Testa, uno dei dj storici di Parma che allieterà la domenica dei bagnanti con il suo

frizzante dj set.

A VIGATTO "GLAMOUR POOL PARTY" AL GOLF CLUB

«Glamour pool party» è l’evento che domenica, a partire dalle 19.30, animerà la suggestiva cornice del «Golf Club» in Strada Martinella 328, a Vigatto promosso dalla società «Bread & Green». Possibilità di degustare un fresco aperitivo a bordo piscina con ottima musica, drink. Dietro la consolle si esibirà il noto dj parmigiano Andrea Giubellini. Possibilità di cenare nel ristorante del «Golf Club». Info: consultare la pagina Facebook «Dream Parma» oppure 0521/630032.

POLESINE

TRE GIORNI DI VISITE AL MUSEO DEL CULATELLO

Sino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

ITINERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 3385951432.

SOLIGNANO

DOMENICA ORIANO CELEBRA SAN BARTOLOMEO

Domenica alle 16.30 la comunità di Oriano con la collaborazione del gruppo alpini di Solignano e il patrocinio del comune di Solignano organizza la tradizionale festa in onore di San Bartolomeo a cui è dedicato l’antico oratorio che sorge sulla cima di monte Sant’Antonio di proprietà della famiglia Antolini. Al termine della funzione liturgica sarà offerto un rinfresco a cura del Gruppo Alpini di Solignano con la partecipazione dei «Cantori di Varsi».

TORNOLO

FESTA A TARSOGNO

Domenica a partire dalle 14,30 al Parco giochi di Tarsogno festa per tutti i bambini e chiusura del centro estivo con premiazioni e allegria con animazioni e merenda per tutti. Per inf. 0525-89272 (ufficio turistico di Tarsogno).

ZIBELLO

LA MOSTRA "PAESAGGI D'ACQUA"

Nel Teatro Pallavicino di Zibello domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra storico – documentaria «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa dall’Archivio di Stato di Parma in collaborazione con Università di Parma e Comune e col sostegno di Rotary Club Parma, Edilnoleggi Valente e Ipam. Ingresso libero.