Una serata in compagnia per ricordare il piccolo Tommy

Una iniziativa per ricordare il piccolo Tommy è in programma oggi (mercoledì 12 settembre) alle 18,30 al «Wine cafè Pipò», in strada Baganzola 256 a Vicomero. Sarà un evento benefico a favore dell’associazione «Tommy nel Cuore»: il ricavato sarà devoluto all’acquisto di un mezzo di soccorso per l’Assistenza Pubblica di Parma. Un mezzo che porterà, ovviamente, il nome del piccolo Tommaso Onofri.

Il pubblico potrà assistere all’esibizione dei ragazzi del «Cantincoro», formazione musicale parmigiana diretta da Simona Arioli; sono previsti anche divertenti balli country curati dall’associazione di promozione sociale «Country Road». Durante la serata si potrà degustare anche torta fritta e salume. Info: 0521/601808.