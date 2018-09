Il saluto all'estate? Pic-nic a castello, sport e profumo di porcini: l'agenda

BADIA CAVANA

I SEGRETI DEI TEMPLARI E DEI CONVENTI

Domenica alle 17, nell'abbazia di Badia Cavana, si terrà la conferenza di Giovanni Bosi «Templari in convento. La vita quotidiana di un ordine monastico militare». Alle 16 visita guidata al complesso monumentale romanico. Ingresso libero. Info associazione.melusine@gmail.com, telefono 338-6310900.

BORGOTARO



FIERA DEL FUNGO: SUA MAESTA' IL PORCINO. SECONDO WEEKEND, NUOVA "ABBUFFATA"

La 43esima Fiera del Fungo di Borgotaro Igp, dopo il successo della scorsa settimana, affronta, con nuove proposte e appuntamenti, il secondo weekend dedicato a «sua maestà il porcino», fra mercati, mostre, folklore, spettacoli, musica e degustazioni. E anche in questa occasione è previsto l'arrivo di moltissime persone. Domenica dalle 9 alle 19 Fiera gastronomica e mercato dell’antiquariato – centro storico. Dalle 9 alle 19 Lounge e giochi con le ragazze di Amaro Ramazzotti (piazza Verdi) Ore 10-18 Mostra del coltello artigianale – Palazzo Imbriani, in via Costamezzana. Ore 10 «Il porcino e il faggio», escursione «Gae» (Ritrovo piazzale Castagnoli) Ore 10 «La bancarella dei profumi dei funghi», a cura della Associazione micologica fidentina (Area show-cooking piazza XI Febbraio) Dalle 11 alle 23 «Street Fungo» - Area Street Food – piazza Verdi Ore 11,30 Apertura a mano della forma di Parmigiano Reggiano, con racconto e degustazione a cura del Caseificio Borgotaro (Area di piazza XI Febbraio) Ore 15,30 «Il re del Bosco», come pulire ed essiccare il Fungo di Borgotaro «Igp», diretto da Danilo Carretta di «BorgoLab» – piazza XI Febbraio Ore 15,30 «Musica Itinerante» con i simpatici e travolgenti «Spunciaporchi». Ore 16,30 Show-cooking di Alberto Menino, terzo classificato a «Masterchef Italia» 2018 Ore 17 Cucina itinerante show con Claudio & Consuelo Ore 18,30 Estrazione numeri lotteria di «Insieme per vivere» (piazza XI Febbraio) Ore 19 Chiusura della manifestazione con il Corpo bandistico Borgotarese – via Nazionale e piazza XI Febbraio.

LE FOTO DI GIOVANNI BALDI AL BAR ODISSEA

Rimane visitabile questo weekend la mostra fotografica «Il paesaggio attraverso i miei occhi», esposizione personale di Giovanni Baldi, al bar Odissea nel centro storico di Borgotaro, che presenta una selezione di scatti d’autore.

BUSSETO

BIMBI, TUTTI AL MERCATO A BARATTARE I VECCHI GIOCHI

Dopo il successo dell’edizione primaverile, il Mercatino del Riuso torna a Busseto domenica. Le colorate bancarelle saranno disposte lungo Via Roma, negozi e musei rimarranno aperti. Saranno presenti, come nelle passate edizioni, anche alcuni banchetti realizzati dai bambini che metteranno in vendita o baratteranno i loro giocattoli così come ci saranno bancarelle per la raccolta fondi a favore degli animali abbandonati. Per informazioni contattare reusebusseto@libero.it oppure al numero 3472995233.

VENDITA BENEFICA DI TORTE IN PARROCCHIA

Domenica dalle 9, davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in Busseto, vendita benefica di torte a sostegno del programma di adozione a distanza delle missioni Identes di Perù e Bolivia. L’iniziativa è promossa dall’associazione Aiuto minori terzo mondo.

CASTELLI

VIVILVERDE: IL PICNIC? IN GIARDINO O NEL MANIERO

Weekend tra visite guidate a castelli e giardini, degustazioni e pic-nic nel circuito dei «Castelli del Ducato». Domenica al castello di Scipione, apertura straordinaria del giardino privato per i visitatori. Ci sarà la possibilità di degustare un pic-nic con colazione al sacco. Questo evento, così come altri all’interno dei «Castelli del Ducato», è inserito nel calendario della rassegna regionale «ViVi il Verde. Alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna», giunto alla quinta edizione con 120 appuntamenti in tanti luoghi diversi sparsi su tutto il territorio regionale, da Rimini a Piacenza. Domenica al «Labirinto della Masone» di Franco Maria Ricci a Fontanellato giornata dedicata al verde e al bambù in un luogo che ha in questa pianta uno dei principali motivi di originalità: il Labirinto della Masone, il più grande al mondo, costituito da circa 200 mila piante di bambù di specie differenti. La passeggiata sarà arricchita da suggestioni e sorprese. Domenica alla Rocca Sanvitale di Fontanellato apertura straordinaria della Torre rotonda dalle 9.30 alle 18. Dalle 16.30 alle 18 si potrà visitare il giardino pensile, dedicato alla dea Flora, all’interno del castello con una degustazione di Parmigiano Reggiano. Domenica alla Reggia di Colorno appuntamento con «Una porta sul verde. Il palazzo ed il suo Giardino, tra storia, natura e geometrici spazi»: alle 11 si potrà visitare gratuitamente il giardino storico, alle 12.30 pic-nic nell’area verde dei giardini della Reggia e alle 16 visita ludico-didattica rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni. Per tutte le iniziative, il punto di incontro sarà l’ufficio accoglienza turistica di Colorno. Info: www.castellidelducato.it o info@castellidelducato.it.

COLORNO

ALLA REGGIA SCATTI D'AUTORE DELLE CHIESE

Sarà inaugurata domenica alle 11 nella Reggia di Colorno la mostra «Le chiese di Colorno» a cura del gruppo fotografico Color’s Light di Colorno. La mostra sarà poi visitabile sino al 7 ottobre al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ad ingresso libero.

CONCERTO D'ORGANO A SAN LIBORIO

Secondo appuntamento con il Festival Serassi nella cappella ducale di San Liborio in via Roma, a Colorno. Domenica, alle 18, concerto del maestro Claudio Brizi, dal titolo «Nach italienischem gusto», con musiche di Händel, Stanley e Krebs. Brizi è attivo come organista ed è direttore delle più importanti rassegne in Europa, Stati Uniti e Messico. L’associazione culturale Giuseppe Serassi è nata nel 2003 per valorizzare gli antichi organi a canne e la musica antica e vanta una ricca produzione di pubblicazioni sugli organi.

CORTEMAGGIORE

IL FESTIVAL DELL'ANOLINO MAGIOSTRINO

Domenica si tiene, a Cortemaggiore, il Festival dell’anolino magiostrino.

FELINO

DOMENICA A SPASSO FRA I VIGNETI DELLA MALVASIA

Nata come «collegata» non competitiva del Trail del Salame, che ogni anno richiama nelle colline felinesi centinaia di atleti da tutta Italia, la Camminata della Malvasia è cresciuta a tal punto da dover diventare indipendente e richiedere una giornata tutta per sé. L’ottava edizione, organizzata dall’Atletica Casone di Noceto e dedicata all’ex sindaco di Felino Maurizio Bertani, partirà infatti domenica 23, alle 9, dal circolo sociale «Pertini» di San Michele Tiorre. Tre i percorsi: da otto, da dieci e da 14 chilometri. Dopo alcuni uguali per tutti, con passaggio dal Castello di Felino e da villa Adriana, le indicazioni segneranno quale direzione prendere a seconda della lunghezza scelta. I primi due sono relativamente semplici, l’ultimo è più complicato, quasi tutto sterrato, e si conclude all’agriturismo Il Vigneto. Non è una camminata competitiva (l’unica classifica è per i gruppi più numerosi) ed è aperta a tutti, anche a chi vuole partecipare accompagnato dal proprio cane al guinzaglio. Per i bambini è stato riservato un baby trail di un chilometro prima della partenza ufficiale. La camminata è dedicata alla malvasia non solo perché attraversa i bellissimi vigneti dei colli, ma anche perché a tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco con un bottiglia del celebre vino bianco. La quota di iscrizione è di cinque euro, comprensivi del pacco gara. Al termine sarà possibile pranzare al circolo sociale San Michele, con prenotazione prima della camminata, con un contributo aggiuntivo di nove euro. Per informazioni: traildelsalame.jimdo.com oppure 340.5645436 (Simone) o 333.8685278 (Fabrizio).

FONTANELLATO

UNA DOMENICA A TUTTO MERCATO CON LE GOLOSITA'

Domenica a Fontanellato mercatino di «Rocca e Natura». Dalle 8 alle 19 ad animare la piazza saranno i prodotti regionali tipici accompagnati da creazioni artigianali. Per tutta la mattina, inoltre, viale Roma ospiterà le bancarelle del mercato tradizionale. Davanti al Santuario, stand del mercato della terra.

MEDESANO

UNA PASSERELLA IN ROSA CONTRO I TUMORI

Donne di tutte le età in passerella: ragazze, bambine e nonne, che indosseranno i loro abiti del cuore con la novità di modelli etnici. La manifestazione «Una sfilata che si tinge di rosa. Il tumore non ha colore» porterà nel Parco Mescita di Sant’Andrea Bagni domenica 23 settembre l’universo femminile. L’evento inserito nel contesto nazionale del «Mese rosa» dedicato alla prevenzione del tumore al seno è organizzato dalla delegazione Lilt di Medesano in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Espar. A partire dalle 15 musica, sfilata, moda e attivazione dei banchetti informativi e degli ambulatori per le visite gratuite di senologia. La festa sarà accompagnata dalla banda e dalle majorettes di Medesano e per i bimbi sarà presente uno spazio giochi a cura del gruppo scout. Le attività si chiuderanno alle 18.30 quando sarà servito a tutti un aperitivo.

MONTECHIARUGOLO

«ARTE NEL BORGO» RICORDA ADRIANO SPATOLA

La manifestazione Mont’Art – Arte nel Borgo ricorderà domenica alle 20, nel Salone delle feste del castello di Montechiarugolo, Adriano Spatola, nel trentennale della scomparsa. Spatola, protagonista della poesia italiana del Novecento, è sepolto nel locale cimitero.

MONTICELLI TERME

FAVOLE, AQUILONI E BOLLE DI SAPONE NEL PARCO ZINELLI

Domenica dalle 15, nel Parco Zinelli di Monticelli Terme «Un parco di giochi», manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, a cura dei servizi culturali del Comune di Montechiarugolo e della cooperativa Accento. Il programma prevede l’animazione con il «Riciclafavole», palloncini, truccabimbi, bolle di sapone, baby dance, aquiloni.

PARMA

IN GHIAIA MERCATO VINTAGE E FURGONCINI GOURMET

Un fine settimana dal sapore estivo tutto da vivere tra street food, mercatino, lezioni di tango gratuite, show dance country, aperitivo in musica e Jumbo Story. Dopo il successo della prima edizione, ritorna in piazza Ghiaia «Happy Ending», la festa ideata da «Bi&Bi Eventi» ed organizzata in collaborazione con «PromoGhiaia» per dare un lieto fine all’estate 2018. Come sempre ci sarà la possibilità di degustare dell’ottimo cibo da strada, dalla cucina parmigiana alle sfizioserie, dall’hamburger americano a panini vari, senza dimenticare la birra artigianale. Domenica, i camioncini dello street food apriranno i battenti anche a pranzo e proseguiranno l’apertura ad oltranza. Spazio anche allo shopping con un mercato che offrirà proposte vintage, remake e artigianato artistico. Domenica poi tutti in pista con la scuola di ballo di tango, in compagnia dell’associazione «Voglia di Tango» che dalle 16 offrirà una lezione gratuita dei primi passi di tango con la milonga. Alle 21 ancora ballo, ma di altro genere: arriverà infatti il team del «Country Freedom» che porterà il pubblico nel vecchio West con i balli country, fra violini ritmati, cappelli da cow boy e stivali camperos. All’evento parteciperà anche l’associazione di volontariato «Verso il sereno» onlus, che da anni opera al fianco dell’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Sarà possibile fare delle donazioni al sodalizio parmigiano, presieduto da Olindo Tarracchini: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di tre carrozzine e per sostituire le attrezzature usurate. In caso di maltempo, la cena si svolgerà ugualmente, usufruendo dello spazio al coperto della piazza. Per informazioni contattare Bi&Bi Eventi (0521/313300) oppure info@ilmercatodeglieventi.it.

I 70 ANNI DI UISP: LA LUNGA MARATONA DELLO SPORT IN CITTADELLA

Da ben 70 anni promuove lo sport e quello che lo sport significa nel senso più profondo, ossia motore d’aggregazione sociale, divertimento paritario, solidarietà, rispetto pur nella competizione, coesione tra le persone, benessere, salute per tutti. Fino a sera, l’Uisp (Unione italiana sport per tutti) Parma festeggia i 70 anni dalla nascita con due giornate di sport e d’attività aperte a tutti in Cittadella. «70 anni di sport per tutti! - open day» è l’evento gratuito promosso da Uisp Parma con il patrocinio del Comune e le sponsorizzazioni di Coop Alleanza 3.0, Reggiana Gourmet e Iren che fornirà anche acqua filtrata dal distributore posto vicino alla fontana del parco. Nell’area centrale della Cittadella e su otto bastioni verranno attrezzate apposite stazioni in cui le associazioni sportive affiliate, con i propri tecnici educatori, daranno l’opportunità di provare gratuitamente più di trenta discipline sportive a tutti quelli che lo desiderano. Si potranno sperimentare le discipline orientali, i giochi di una volta, il calcio libero, il rugby, la slackline, il parkour, le attività circensi e la pole dance. E ancora: gli ostacoli propri della FarmRun, le attività cinofile, il pattinaggio in linea, il tandem, l’handbike e la gimcana per mountain bike; la ginnastica dolce e posturale, il pilates e il total body, le discipline orientali come aikido, jejitsu, tai chi chuan, la dog agility, i divertenti balli di gruppo. Sulla pedana, collocata nel palco centrale, si alterneranno diverse scuole di danza e a partire dalle 19 fino alle 20.30 si esibiranno atleti delle varie discipline. E' previsto il dj set la domenica con dj Ape. Non mancherà la parte gastronomica con la torta fritta e salume del Circolo San Lazzaro e le bevande della Fattoria di Vigheffio. E dalle 18.30 fino alle 19 è la «corsa differenziata», ovvero chi riuscirà raccogliere più rifiuti vince; ai primi tre classificati salume, torta fritta e bevanda in premio. Info: 0521/707411 o www.uispparma.it.

QUARTIERE SAN LEONARDO: CAMMINATA CON GLI "ANGELS"

Domenica nel quartiere San Leonardo andrà in scena la prima edizione della «Camminata con gli angeli», organizzata dalla sezione di Parma dei City Angels con il patrocinio del Comune. Sarà una camminata benefica non competitiva di cinque chilometri e si svolgerà lungo il percorso urbano nel quartiere San Leonardo: ritrovo alle 15.45 davanti alla sede dei City Angels in piazzale Rastelli 27/b (zona di via Brescia), partenza alle 16. Il percorso si snoderà tra: via Brescia, via Trento, parcheggio Interdespar, Eurotorri, via Paradigna, Parco Nord, via Naviglio Alto, via Cuneo, via Savona, via Verona, via Pasubio e ritorno in piazzale Rastelli, alle 17.30, dove ci saranno i giochi di Gommaland per i bambini e un ristoro per tutti i partecipanti. La camminata, a passo libero, «toccherà, dunque, alcune delle strade più vicine alla sede del sodalizio, presieduto da Giancarlo Ruberti, a testimonianza della presenza costante degli «angeli» in un quartiere difficile. Info Rossana (338/6176296) o presentarsi direttamente domenica, entro le 15.45 davanti alla sede dei City Angels in piazzale Rastelli 27/b. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

A VIGATTO VISITE A VILLA MELI LUPI

Giornate europee del patrimonio, domenica apre al pubblico Villa Meli Lupi di Vigatto, tuttora abitazione dei marchesi Meli Lupi di Soragna Tarasconi. Durante la visita sarà possibile conoscere la storia del marchese Antonio Meli Lupi di Soragna, l’ambasciatore che il 10 febbraio 1947 firmò il trattato di pace della seconda guerra mondiale. La visita guidata ha una durata di circa 2 ore. Sono previsti due turni, alle 15,30 e alle 17,30. Il biglietto d’ingresso è acquistabile direttamente in loco a partire dalle 15. Il costo della visita guidata è di 8 euro. Sono previste riduzioni gli over 70 e dai 6 ai 14 anni (6 euro). Biglietto omaggio per bambini fino ai 6 anni (solo accompagnati). È consigliabile la prenotazione in quanto gli ingressi sono a numero limitato. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3349836254 oppure inviare una mail all’indirizzo: info@villamelilupi.com. Quella di domenica sarà la penultima visita di quest’anno. L’ultima visita sarà il 4 novembre.

POLESINE

AUTUNNO SUL PO: GITE IN BARCA E L'ACQUARIO DEL GRANDE FIUME

Uno speciale weekend d’inizio autunno da vivere sul Grande fiume, a Polesine Zibello. Fino a domenica 23, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina è possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. E’ anche possibile andare alla scoperta del nuovo percorso, interamente in golena, Po Forest, che si snoda tra l’Antica Corte Pallavicina, le coltivazioni, gli argini, la vegetazione spontanea, gli allevamenti di maiale nero, la fauna spontanea, i salici, la storia e i «polesini», così come sarà possibile anche percorrere gli altri itinerari in golena, vale a dire il percorso «Bosco della lite», il percorso «La lampugnana» e il percorso «Al Bus fred». Domenica itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 338-5951432.

A Zibello, invece, nell’ex convento dei Padri Domenicani,dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è visitabile «Il cinematografo-Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 347-4065078. Infine, per completare il weekend, ecco che spostandosi sulla sponda opposta, a Motta Baluffi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po (info 348-5634093) mentre a San Daniele Po, domenica, dalle 14 alle 19 è possibile visitare il Museo Paleoantropologico del Po.

PONTETARO

GIORNI DEDICATI A SANTA TERESA

Tre giorni dedicati a Santa Teresa per la comunità di Pontetaro: una festa popolare e religiosa organizzata insieme dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena e dal circolo Anspi «Il Ponte». Domenica messa alle 11.15 alla scuola dell’infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù, poi vendita benefica di torte. Alle 16 processione con la banda Pini di Fontanellato e i canti dei bambini dalla materna. Dopo le tappe alla Maestà del Taro e alla piazzetta si arriverà in chiesa dove don Romano Quagliotti benedirà i bambini. La giornata si concluderà alle 17.15 con lo spettacolo in dialetto parmigiano della Famija Pramzana e per i bambini l’intrattenimento con il mago Luca.

RONCOLE VERDI

ALLA SCOPERTA DELLE ABBAZIE CISTERCENSI

Domenica alle 16 nella chiesa di san Michele, a Roncole Verdi, sarà presentato il libro «Abbazie e siti cistercensi in Italia 1120-2018» (edito da Arti Grafiche Parma), frutto di un importante lavoro realizzato dalla roncolese Silvia Testa e dal milanese Piero Rimoldi. Oltre agli autori interverranno il parroco don Gianni Fratelli; Alessandra Toscani che terrà una breve relazione su san Bernardo di Chiaravalle, Dante e Verdi. A seguire audizione delle «Laudi alla Vergine» di Giuseppe Verdi su testo di Dante. Il volume riporta notizie sugli oltre cinquecento insediamenti cistercensi italiani. Chiaravalle della Colomba, complesso cistercense a due passi da Busseto, è una delle abbazie tra le più belle d’Italia.

SALSOMAGGIORE

TREKKING SULLA STRADA DEL SALE: OTTO CHILOMETRI FRA SALINE E CHIESE

Un nuovo appuntamento con il calendario di «Around Thermae, esperienze fuori dal comune!», il programma di escursioni e attività promosso dall’associazione Salsomaggiore Terme Coworking e dal Comune di Salsomaggiore, in collaborazione con i Parchi del Ducato. Domenica si potrà vivere l’esperienza di un suggestivo trekking sulla strada dei Cavalieri del sale. Il ritrovo per la partenza è previsto alle 9 alle Terme Berzieri di Salsomaggiore. Sarà un trekking, della lunghezza di otto chilometri, dedicato alla storia di estrazione del sale prima e dell’acqua termale poi. Si raggiungeranno, camminando, i resti delle Antiche Saline di Salsominore, la testimonianza più importante del periodo delle fabbriche del sale che fecero di Salsomaggiore un importante centro di produzione. Salendo poi sulla collina, si raggiungerà la chiesa di origini paleocristiane di Salsominore e si proseguirà verso il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino per poi, infine, fare ritorno in città. Informazioni e prenotazioni, che sono obbligatorie, contattare aroundthermae@gmail.com oppure 392/8595888.

SISSA

BICICLETTATA IN FAMIGLIA: 9 CHILOMETRI

Biciclettata in famiglia alla ricerca del bosco incantato domenica a Sissa Trecasali. Iscrizione e partenza alle 9.30 da piazza Fontana a Trecasali con sosta alla Rocca dei Terzi di Sissa per poi raggiungere, intorno alle 11.30, il parco Boschi Maria Luigia di Coltaro (percorso complessivo, nove chilometri). Ci saranno spuntini e bevande per tutti, laboratorio della creta, attività pomeridiane con possibilità di brevi passeggiate nel bosco con guida naturalistica e i volontari dell’associazione Il raglio del Po. Pranzo libero. È necessario partecipare con la propria bici e muniti di caschetto. In caso di maltempo tutto rinviato a domenica prossima.

SORAGNA

UN LIBRO SULLA VITA NEL PANCIONE

Domenica pomeriggio, alle 17.30 all’oratorio Giovanni XXIII di Soragna verrà presentato il volume «Carne, ossa, muscoli e tendini: in difesa della vita nascente», edito da Gribaudi. Ad introdurlo sarà l’autore Leandro Aletti - ginecologo e obiettore di coscienza – in un dialogo con la giornalista Raffaella Frullone. L’incontro è organizzato dalla parrocchia Sacra Famiglia di Soragna.

TORRECHIARA

AL CASTELLO TORNA IL MEDIOEVO

Domenica tornano al Castello di Torrechiara le visite guidate con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite saranno alle 10:30, 11:45, 15, 16:15 al prezzo di tre euro per il servizio guida e quattro euro per l’ingresso in castello. Per info 328-2250714.