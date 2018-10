Mercatini, gite sul Po e variazioni a tema sagra: l'agenda della domenica

ALBARETO

FESTA NEL SEGNO DEL FUNGO PORCINO

La fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto nella piana del Gotra davanti al Palafungo. La 23esima edizione sarà da incorniciare perché dopo alcuni anni di assenza sulle tavole del ristorante, è garantita la presenza del fungo porcino doc della Valgotra. Il re dei sapori ci sarà e anche in maniera consistente.

Domenica a partire dalle 9 si replica con la fiera-mercato e mostra micologica con laboratori e convegni cura di Nicolò Occhipinti: 11-11,30 ”I funghi commestibili della Valtaro e 15,30-16 “Come crescono i funghi porcini. 11-12 e 12-13 laboratori per adulti “Alla scoperta di orzo tostato e canapa con Angelo Pezzarossa della pasticceria Lady di S. Secondo parmense e “I mille volti del miele con Angelo Varesi (apicultura Lavilla e azienda agricola Caprisa.

Dalle 13.30 alle 14,30 Cooking Show “La domenica del fungo” con Marco Furmenti dell’Azienda Agraria Sprtimantale Stuard di Parma.

Nel pomeriggio 15-16 “Borgolab racconta il bosco-il Fungo Porcino” realtore Danico Carretta e dalle 16,30 alle 17,30 “Biodiversità e salute-la pecora cornigliese” con gli Chef Lilt Luigi Pellegri e Marco Morganti (Carni di Langhirano). Alle 20 cena e alle 20,30 serata conclusiva con l’orchestra spettacolo di Luca Canali.

BAGANZOLA

TORNA LA SAGRA CHE FA GRANDE LA TRADIZIONE

Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale sagra di Baganzola. Aprirà la festa, domenica alle 8 , la camminata Golesana (giunta alla 42esima edizione) ma le manifestazioni proseguiranno fino a sera, con la chiusura, a partire dalle 7, della strada provinciale, dove verranno allestite le bancarelle e il divertimento sarà assicurato grazie alla banda di Castrignano con le majorettes «Le Orchidee», i giochi gonfiabili di Gommaland, esibizioni live di cheerleaders, gara di simpatia a quattro zampe, gara di torte, area agricola con animali ed esposizioni fotografiche. E ancora: writers, hip hop, esposizione di hobbistica, decoupage, presentazione dei corsi della asd Polisportiva Baganzola, esposizione di articoli per l’agricoltura e la zootecnia, esposizione di auto e biciclette, concerti live, dj set, esibizione di pole dance, laboratorio dei piccoli impastatori, mercatino dei giochi usati, mercato e bancarelle.

Tutto la frazione è attiva nel voler rendere viva Baganzola per un giorno intero, rendendo vivibile una strada di forte passaggio e molto trafficata.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, almeno in questa veste, è resa possibile dalle associazione di volontariato Avis-Aido, Anspi e Arci Golese con la collaborazione delle associazioni, dei commercianti e con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune, che, insieme, cercano di unire la frazione in una festa, che - spiegano gli organizzatori - «unisca tutte le realtà della zona, dal Centro Giovani, alla scuola e la bancarella dell’Ortoincondotta, alle associazioni di solidarietà, alle mamme e nonne, agli amici degli animali, agli agricoltori, ai bambini, ai nonni, ai papà, insomma cercando di trovare un interesse per tutti».

Il tutto allietato dalla cucina attivata nei bar e negozi lungo tutto il percorso dove, fino a sera, si potranno gustare anolini, trippa, cotechino, gnocchi di patate, guanciale con polenta, torta fritta, spalla cotta, stinco, salsicce, hamburger, hot dog, patatine fritte, degustazioni equine, panzerotti, crepes alla nutella, frittelle dolci, sugo d’uva, birra e vini. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a domenica 14 ottobre.



BERCETO

DOMENICA LA FESTA GASTRONOMICA D'AUTUNNO

Domenica a Berceto c’è l’appuntamento con la tradizionale festa gastronomica d'autunno con i sapori della stagione: funghi porcini, tartufi e castagne. I ristoratori del paese offriranno prelibatezze a base dei tre tipici prodotti del bosco, mentre in piazza San Moderanno, a partire dalle 9 del mattino, faranno bella mostra di sé le bancarelle del mercato biologico. Divertimento anche per i bambini con i giochi gonfiabili allestiti per l’occasione. Nei giardini «Tatanka Yiotaka» il castagnaro Marino inonderà il paese col profumo delle sue caldarroste: e chi vorrà gustarsele pure a casa potrà acquistare castagne fresche. Per il pranzo di mezzogiorno la Pro-Loco dispenserà in piazza polenta, mentre tutta la giornata sarà caratterizzata dall’animazione musicale di «Parmadanza».

BORGOTARO

FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DEL ROSARIO

Domenica la comunità di Borgotaro festeggia la solennità della Madonna del Rosario: alle 10.30 si terrà la messa in San Domenico presieduta dal parroco don Angelo Busi, cui farà seguito la Processione per le vie del paese animata dal Corpo bandistico e la tradizionale benedizione sul sagrato.

CALESTANO

TORNA L'ATTESA "TARTUFO TRAIL RUNNING"

Sarà una domenica di festa a Calestano, nel segno delle escursioni nei boschi e della corsa in montagna: si corre infatti l’11ª edizione della Tartufo trail running, che porta centinaia di atleti in Val Baganza da tutte le parti d’Italia e del mondo. Gli atleti si cimenteranno su diversi percorsi proposti da 17, 28, 51 o 68 km (più 2 percorsi di nordic walking). La gara prenderà il via domenica alle 8 e il tempo massimo per percorrere i tracciati sarà di 12 ore; imponente il dispositivo di sicurezza predisposto che vedrà impegnate decine di volontari di Protezione civile, Assistenza Pubblica di Calestano e da Soccorso Alpino Emilia Romagna.

L’organizzazione ha pensato anche ai parenti che seguiranno gli atleti, e ha predisposto, con la collaborazione della Proloco di Calestano, un paio di eventi che daranno modo a tutti di trascorrere qualche ora di relax in paese. Sabato alle 15 ci sarà l’inaugurazione della mostra «Personaggi e paesaggi di 10 anni di Tartufo trail running» (che rimarrà aperta per il week end); domenica invece, sarà possibile partecipare a un’escursione sul monte Groppo. (info e prenotazioni obbligatorie Roberto 339.4876053).

CASTELLI DEL DUCATO

CASTELLI APERTI CON L'INIZIATIVA "OH CHE BEL CASTELLO"

Domenica arriva «Oh che bel Castello» - la prima giornata dei Castelli aperti dell’Emilia-Romagna che hanno aderito all’iniziativa - con tanti appuntamenti nei manieri, nelle rocche e nelle fortezze - dedicata alla valorizzazione e alla bellezza del nostro patrimonio castellano, unico in Italia. Info: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLLECCHIO

AL PARCO DEL TARO L'INCONTRO CON GLI INANELLATORI

Domenica alle 8.45, incontro con gli inanellatori nell’area naturalistica delle Chiesuole a Madregolo, nel Parco del Taro. L’attività di inanellamento viene fatta da esperti e volontari dei Parchi del Ducato. I partecipanti potranno osservare da vicino il paziente e delicato lavoro degli inanellatori. Ingresso: un euro per adulti e bambini. E’ consigliata la prenotazione, al numero 329 2105934.



COLORNO

VISITA SPECIALE ALLE ARTI DECORATIVE DELLA REGGIA

Visita speciale alle arti decorative della Reggia di Colorno domenica alle 18. In occasione della Settimana europea della cultura i visitatori saranno accompagnati tra le sale del piano nobile. Le visite guidate consuete sono poi previste anche alle 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18. Per info: 0521 312545.



MOSTRA DI FOTO SULLE CHIESE DI COLORNO

Ultimo weekend di apertura per la mostra fotografica, a cura del gruppo Color’s Light, sulle chiese di Colorno. L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 all’interno delle sale della Reggia di Colorno. Ingresso libero.



LA STRATIGRAFIA STORICA DEL DUOMO

Sarà una visita speciale, quella che sarà proposta domenica alle 15 nel Duomo di Santa Margherita a Colorno. Su iniziativa del colornese Cesare Conti sarà proposta una visita guidata, con la partecipazione di esperti, per mostrare la stratigrafia storica delle arti decorative del Duomo. La visita è ad offerta libera con il ricavato che sarà destinato al mantenimento del Duomo.

CORNIGLIO

TRE ESCURSIONI DA LAGDEI, SCHIA E COSTA DI BOSCO

Colori e profumi saranno protagonisti di questo intenso weekend di escursioni sulle terre Alte. Tre le escursioni in programma domenica: si parte alle 9 da Lagdei, in compagnia della guida Gae Alessandro Bazzini, per un’ escursione panoramica verso la madonna dell’Orsaro. Per info e prenotazioni (entro le 12 di sabato) 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com. A Schia, invece, protagonisti saranno i funghi, presentati dal micologo Diadorim Saviola. Partenza alle 9,30 dal camping Schia. Info e prenotazioni (obbligatorie) 3491613984 oppure diadorim.saviola@libero.it. Alle 10, dall’Agriturismo l’Antica Dogana di Costa di Bosco, partirà infine un’escursione ricca di sorprese e di contenuti condotta dalla guida Gae Alice Pessina. Info e prenotazioni obbligatorie al 3495433361.



LANGHIRANO

VISITE GUIDATE IN ABITI MEDIEVALI A TORRECHIARA

Domenica tornano le visite guidate con guida in abiti medievali al Castello di Torrechiara organizzate da Assapora Appennino. Le visite si terranno alle 10:30, 11:45 e 14:30. Il servizio guida avrà un costo di tre euro mentre l’ingresso al castello sarà gratuito. Per informazioni 328.2250714.

MEDESANO

ALLE TRE TORRI SI RICOMINCIA A BALLARE IL LISCIO

Apertura della stagione danzante domenica alle 15.30 al Centro sociale Tre Torri di Medesano. Si balla il liscio e la line dancing con l’Orchestra Silvano e Mauro. Ingresso riservato ai soci Ancescao.





NOCETO

TORNA LA STORICA TORTA FRITTA DELLE SUORE

Riprende domenica nei locali del vecchio Oratorio , l’attività dei volontari della storica “Torta fritta delle Suore”. Dalle 16.30 fuochi accesi per finanziare le missioni in Africa.

NONNI PROTAGONISTI DI UNA DOMENICA SPECIALE

Grande festa per i nonni a Noceto domenica, in piazza, dalle 14.30.

Musica, racconti, esibizioni e danze per un pomeriggio dedicato agli angeli custodi, figure sempre più fondamentali all’interno del nucleo familiare.

Giunta alla sua 14ª edizione, la festa è uno degli appuntamenti più significativi del Comune di Noceto, che della manifestazione è stato promotore a livello nazionale. Il format è collaudato. Grazie alla collaborazione della Pro Loco, sul modello degli anni passati si alterneranno momenti di riflessione e di divertimento in cui i protagonisti saranno i nonni e i bambini.

La festa avrà inizio con la premiazione del concorso letterario «La storia si scrive a Noceto… parola di nonno». Una sfida letteraria, aperta a tutti, che premierà chi è riuscito a dar voce nel modo più emozionante proprio al mondo dei nonni.

Animeranno il pomeriggio i bambini e i ragazzi dell’istituto Levi Montalcini che presenteranno elaborati grafici e brevi esibizioni di poesia e canti.

In piazza sono stati invitati anche i nonni più longevi di Noceto: tre nonne e tre nonni accompagnati dai loro nipoti e pronipoti, che verranno premiati con un omaggio e attraverso verrà dato un abbraccio a tutti i nonni, quelli presenti, quelli a casa e quelli che non ci sono più e che ciascuno ha nel cuore. Poi sarà la volta della torta sulla quale campeggia il logo della festa e che verrà offerta a tutti i partecipanti.

Ospite d’eccezione per questa edizione sarà l’Orchestra Italiana Bagutti, un’icona internazionale nel mondo della musica da ballo.

PARMA

IN PIAZZA GHIAIA BAMBINI PROTAGONISTI DI "CHOCO BABY"

Si chiama «Choco Baby» ed è l’attrazione principale della Fabbrica del Cioccolato di «ChocoMoments Parma», la grande festa del cioccolato artigianale, organizzata da «Chocomoments» e «Bi&Bi Eventi» che animerà piazza Ghiaia fino a lunedì sera. Sarà un divertente viaggio nella lavorazione del cioccolato artigianale: dalle fave di cacao al cioccolatino finito.

Protagonisti saranno i bambini che vestiranno i panni dei maestri cioccolatieri, partecipando ad un laboratorio didattico nel quale giocheranno con il cioccolato cimentandosi nella realizzazione di cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Nel laboratorio rivolto ai bambini, della durata di 30 minuti circa, è prevista una parte teorica: una lezione interattiva caratterizzata da domande e risposte per ottenere il coinvolgimento diretto dei bambini sulla storia del cioccolato, la geografia dei luoghi dove si trovano le piantagioni di cacao pregiato, con tutte le nozioni sulla provenienza delle fave di cacao e le procedure di lavorazione artigianale a freddo in tutte le sue fasi dalla tostatura alla cioccolatino finito; ma ci sarà anche una parte pratica dove i bambini potranno mettere le mani in pasta e realizzare, con l’aiuto di formine e saccapoche, degli ottimi cioccolatini che potranno portare a casa (il costo del laboratorio è di cinque euro).

Grande attesa anche per la mostra-mercato del cioccolato con gli stand aperti domenica e lunedì dalle 10 alle 20. Per gli amanti del «cibo degli dei» ci saranno, inoltre, dolci sorprese: sculture di cioccolato e piccole e raffinate creazioni belle da vedere e buone da mangiare. Info: www.chocomoments.it.

IN VIA ZAROTTO APPUNTAMENTO CON LA QUALITA' DEI MERCATI

Domenica in via Zarotto nuovo appuntamento organizzato dal Consorzio «la Qualità dei Mercati». La manifestazione - che si svolgerà dalle 8 alle 20 nel tratto compreso tra strada Casa Bianca e via Emilia Est - vedrà la partecipazione di circa 40operatori che presenteranno le migliori offerte di abbigliamento, calzature e accessori ma anche molto altro.

INIZIATIVA: DONNE IN CORSA DOMENICA MATTINA

Si rinnova l’appuntamento con la camminata non competitiva, a scopo benefico, di 5 chilometri denominata «Donne in corsa»: in programma domenica a partire dalle 10, all’interno del Parco Ducale con partenza e arrivo in piazza Duomo. Iscrizione 10 euro, gratis bambini fino a 8 anni. Iscrizioni on line sul sito internet www.donneincorsa.it. e domenica in loco a partire dalle 9.

FIAB: BICICLETTATA ALLA RISERVA DELLA PARMA MORTA

Biciclettata verso la Riserva Parma Morta di Mezzani domenica. Ritrovo alle 9 nella sede Fiab di via Bizzozero 19 a Parma e alle 10.30 arrivo in bici in riserva con visita guidata a piedi promossa dall’Ente Parchi del Ducato e a cura di Esperta srl. A seguire degustazione di prodotti biologici all’azienda agricola biologica Maghei e ritorno in città nel primo pomeriggio. Per info e prenotazioni Rita Ralli tel. 333 9263073 - e-mail rita.ralli@alice.it.

SCLEROSI MULTIPLA, RACCOLTA FONDI CON I SACCHETTI DI MELE DELL'AISM

Domenica le mele, targate Aism «scendono» in piazza contro la sclerosi multipla. A fronte di una donazione minima di nove euro si potrà portare a casa un sacchetto da 1.8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. Info: 0521/231251 oppure aismparma@gmail.com.

AL CENTRO TORRI I PROGETTI DEL FILODIJUTA IN BANGLADESH

Proseguono le iniziative de «Il Filodijuta»: al Centro Torri, fino a domenica dalle 9 alle 21, sarà presente il banchetto dei volontari: i fondi raccolti saranno devoluti a 5 progetti scolastici in Bangladesh.



AL KAOS TEATRI SI INAUGURA LA NUOVA SEDE DELLA COMPAGNIA

La compagnia teatrale «Kàos Teatri» inaugura, domenica alle 18.30, la «KàosKàsa»: la nuova sede è in Strada San Donato 4/f (zona Ex Salamini).

POLESINE-ZIBELLO

VISITABILE IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Speciale weekend d’inizio autunno da vivere sul Grande fiume, tra le rive della bassa Parmense e Cremonese. Fino a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina è possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. E’ anche possibile andare alla scoperta del nuovo percorso, tutto in golena, Po Forest. Inoltre, domenica 7 itinerari in barca lungo il Po, Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 3385951432. A Zibello, invece, nell’ex convento dei Padri Domenicani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è invece visitabile «Il Cinematografo- Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 3474065078.

PONTREMOLI

FESTA DEL FUNGO NELLA FRAZIONE DI SUCCISA

Domenica tradizionale festa del fungo a Succisa di Pontremoli, una manciata di chilometri oltre il Passo della Cisa.

ROCCABIANCA

TORNA "DOVE SI VA" LA GRANDE CACCIA AL TESORO A CAVALLO

Con il primo fine settimana di ottobre torna, sulle rive del Grande fiume, l’appuntamento con «Dove si va», la grande caccia al tesoro a cavallo, e a coppie, in ricordo di Gian Maria Casaroli, giovane vigile del fuoco volontario tragicamente scomparso alla fine del 2005.

L’evento è organizzato, ancora una volta, dagli «Amici del Giamma» e dall’associazione ippica «La Coronella» col patrocinio dei Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e della Provincia.

La manifestazione, unica nel suo genere richiama, da anni, cavalieri e non da tutte le regioni d’Italia e nelle passate edizioni ha saputo ospitare oltre 300 cavalieri e diverse carrozze.

Il percorso si snoderà, ancora una volta, lungo il Po e le sue golene, tra i Comuni di Polesine Zibello e Roccabianca, tra coronelle, boschi incantati ma anche storiche piazze, mettendo in palio come primo premio il re dei saluti, il Culatello. L’evento è aperto a cavalieri e carrozze ma anche a biciclette e podisti.

Domenica le iscrizioni si apriranno alle 8,30, nel corso della mattinata i cavalieri saranno impegnati in divertenti giochi e il mezzogiorno sarà onorato con un pranzo, aperto a tutti, curato nei minimi dettagli dagli zii del Giamma, Franco e Pia.

A seguire le premiazioni e tante attrazioni quali Pompieropoli, uno spettacolo di rapaci, gli arcieri del Palio di Isola Dovarese, il truccabimbi e il battesimo della sella.

«Dove si va» è nato e si è consolidato negli anni grazie all’amicizia che un nutrito gruppo di ragazzi ha saputo mantenere con il loro amico Giamma, scomparso a soli 19 anni.

Da sempre tutti i proventi della manifestazione vanno in beneficenza. Lo scorso anno i fondi sono andati all’associazione Paolo Belli di Bergamo, impegnata nella lotta alla leucemia e malattie simili, alla Fondazione Onlus Santa Lucia di Santa Lucia di Medesano e all’Associazione Famiglia Aperta di Castelguelfo, oltre che all’associazione Passo dopo Passo (impegnata in un progetto post terremoto in Nepal), alla sezione Aido di Roccabianca e all’istituto per anziani «Santa Lucia» di Pieveottoville.

Anche quest’anno, come sempre, la manifestazione sarà di carattere benefico.

Per informazioni, tel. 333 6047548, 348 0651011 e 347 5832122.



SALSOMAGGIORE

SCIENZA IN TOUR: ALLA RICERCA DEL MARE ANTICO

«Scienza in Tour: alla ricerca del mare antico». È l’iniziativa in programma domenica alle 15,30 al Parco dello Stirone e del Piacenziano con ritrovo presso il Podere Millepioppi, a San Nicomede di Salso. Per info e prenotazioni (obbligatorie): 339 7803710 - e-mail: astrea.soc.cooperativa@gmail.com..

SORBOLO

FIERA DI OTTOBRE CON SPORT, MUSICA E BIRRA

Mostre, tanto sport, musica e i birrifici in festa con cena a tema secondo lo stile dell’American barbecue. Sono solo alcune delle tante iniziative in programma nel weekend a Sorbolo per la fiera di ottobre.

Domenica alle 9 duathlon del Parmigiano Reggiano con partenza da piazza Libertà e, sempre dalle 9, Torneo del riccio-quarto trofeo Filippo Cantoni di rugby al centro sportivo di via Gruppini con la partecipazione di squadre Under 6, 8, 10 e 12.

Dalle 10 hip hop convention in piazza Libertà e alle 11 esibizione di scherma, in piazza, con La Farnesiana club Parma.

La fiera proseguirà alle 11 con la consegna della benemerenza civica Sorba d’oro e poi nel pomeriggio con concerto lungo le vie del centro della Fantomatik Orchestra; elezione del miglior liquore Sorbolino alle 16.30 allo stand di via Martiri; quarto trofeo di boxe Citta di Sorbolo-memorial Marcello Padovani (inizio alle 15) e poi ancora con l’esibizione di strongman alle 18.30 in piazza. Quindi alle 19 concerto degli Infrarossi, tribute band di Vasco.

Ci saranno anche le bancarelle (10-24); gli stand delle associazioni; la pesca di beneficenza all’asilo Monumento; le esibizioni al Body center; i birrifici in fiera dalle 11 alle 24) con aperibirra, Paintball Parma City e per tutto il periodo della fiera (fino a martedì) il luna park in via 11 settembre.

TORRILE-TRECASALI

ANNIVERSARIO DELLA RISERVA NATURALISTICA

La Riserva naturalistica di Torrile e Trecasali festeggia il 30° anniversario di fondazione con un weekend all’insegna della biodiversità. Domenica alle 10 corso, teorico e pratico, di introduzione al birdwatching.

TORTIANO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FERRAGUTI

Domenica alle 17, nella Sala della Ricreativa del Circolo Arci Tortiano si terrà la presentazione del libro «La voce delle case abbandonate: piccolo alfabeto del silenzio» di Mario Ferraguti e, a seguire, lo spettacolo/documentario «Oliva» di Andrea Rossi. Info 347 0520935.

TRAVERSETOLO

MERCATO DEI PRODUTTORI DI MIELE

Le mille sfumature e i mille sapori del miele sono protagonisti, domenica in piazza Vittorio Veneto dalle 8 alle 13 con il mercato dei produttori.

TRECASALI

SERATA DANZANTE DOMENICA ALL'ARCI STELLA

Serata danzante domenica, dalle 21.30, al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Si balla con l’orchestra di Marco&Alice. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

VIAROLO DI SISSA

TEMPO DI SAGRA FINO A DOMENICA

Tempo di sagra: Domenica dalle 15 giochi e truccabimbi, gimkana in bici. Ci saranno anche una rappresentazione medievale con Flumen Temporis e giochi gonfiabili per bimbi. Anche con maltempo, consigliata la prenotazione al 339 2927322.