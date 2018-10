“Okkio! Mi girano gli ormoni!”: torna Il Cerchio dei Papà con un grande evento pubblico

A due anni e mezzo di distanza da “Papà ho scaricato un App”, Domenica 14 Ottobre presentano “Okkio! Mi girano gli ormoni!” un incontro per genitori e figli sul tema della sessualità e dell'adolescenza nell'era del social e del web.

“Mia figlia sta crescendo,, come faccio a farle mantenere l'entusiasmo e la curiosità verso il prossimo, e nello stesso tempo metterla in guardia verso le perversioni e le violenze che ci sono in giro in questo momento?”

“Mio figlio sta diventando grande, come faccio a insegnargli il rispetto e la tenerezza, oltre alla passione, quando in giro ci sono un sacco di morbosità e disvalori rispetto al sesso?”

Il cerchio dei papà di Parma si è posto queste domande e ha "riunito" 4 professionisti affermati del nostro territorio per trovare insieme delle risposte.

Non con la solita conferenza, ma con 4 laboratori esperienziali gratuiti aperti a papà, mamme, ma anche figli e una tavola rotonda per condividere quello che la giornata insieme avrà "fatto emergere".

I laboratori sono liberi, ma con numero di accesso limitato, è quindi necessaria la prenotazione.

https://www.facebook.com/ilcerchiodeipapa/