Coop Molinetto, 40 anni con una festa (sabato): teatro, aperitivo, film e altro

La Cooperativa Sociale Molinetto compie 40 anni: un traguardo importante, che sabato 13 ottobre - al Wopa di via Palermo, dalle ore 19, ingresso libero - vuole condividere con gli amici e quanti vorranno conoscere questa importante realtà dedicata ad accogliere persone diversamente abili. “Spettacoli Viaggianti: sentimenti senza filtri” vuole essere una serata di festa, articolata in più momenti, ad iniziare da “Le valigie delle emozioni”, un'azione teatrale di Chiara Rubes e Paolo Bazoni a cui seguirà un aperitivo con l'accompagnamento musicale dei Django's Fingers. Atteso evento sarà alle 21.30 la proiezione del film di Luca Vitali “Cambiare direzione”, il terzo video-racconto (dopo Barcellona e Londra) nell’ambito di “Aut & Down” un’iniziativa della Cooperativa Molinetto che ha permesso ad alcune persone con deficit cognitivi (anche gravi) di viaggiare per il mondo.

Quest’anno tappa del viaggio – grazie anche al contributo di Fondazione Cariparma - è stata l’Islanda: cinque ragazzi con deficit assieme a cinque accompagnatori alla scoperta dei geyser, delle cascate e del ghiacciaio più grande d’Europa. Un’esperienza indimenticabile per favorire e sperimentare concretamente la capacità di dar forma ad un sogno, abbattendo il pregiudizio rispetto ai limiti delle persone con deficit. Per chiudere la serata dj set con Kristal & Hitch.