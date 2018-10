A Lagdei va in scena la gara del miglior Bargnolino fatto in casa

La festa del più popolare liquore del parmense, come accade ormai da molti anni, impegnerà un sabato di metà autunno al Rifugio. Il bargnolino, che si ricava dai frutti del Prunus spinosa (il prugnolo selvatico), viene fatto da molte famiglie secondo varie ricette. A giudicare quale sia il migliore dell'annata sarà una giuria di sommelier Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe). La partecipazione aperta a tutti coloro che fanno il bargnolino in casa: i campioni dovranno esser consegnati entro le 13, e la gara durerà dalle 15 alle 17 circa. Al termine, i produttori dei tre migliori bargnolini casalinghi verranno premiati con cesti di prodotti tipici della zona. Per tutti i partecipanti la riproduzione di una stampa antica del “Prunus spinosa”.

I campioni si consegnano entro le 13 e la gara inizia alle 15

- Iniziativa a cura di: Rifugio Lagdei -

Partecipazione gratuita

Clicca qui per il Regolamento di partecipazione

Dopo la premiazione alle ore 19,30 possibilità di cena alla carta (0521.889353)

Informazioni gara: Rifugio Lagdei Antonio cell. 389.5519311 escursioni@rifugiolagdei.it