Al Teatro Aurora torna "Joseph"

Al Teatro Aurora di Traversetolo alle 21 torna il musical di successo che ha lanciato gli ArtistiSenzaNome, dopo il ritorno da tutto esaurito lo scorso luglio nel borgo di Calestano.

Per informazioni e prenotazioni: 347 2781403 ewww.teatroaurora.com.

Il celebre e sfavillante musical “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor”, scritto dal pluripremiato duo Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, e che ha “lanciato” gli ArtistiSenzaNome nel 2006, andrà in scena sabato 20 ottobre sul palco del Teatro Aurora di Traversetolo alle 21. Dopo un lungo e fortunato tour e il ritorno a grande richiesta che ha fatto registrare il tutto esaurito nel borgo di Calestano lo scorso luglio, la storia biblica di Giuseppe venduto dai fratelli rivive con passione in questo nuovo tour del gruppo parmigiano, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla prima stesura.

Un musical che nelle numerose rappresentazioni ha divertito ed è rimasto nel cuore dei tanti spettatori, non solo parmigiani, che lo hanno visto e rivisto più volte. Lo spettacolo, guidato da Emanuele Valla che ha ceduto il ruolo di protagonista a Mattia Tagliavini, amico e storico componente dell’affiatato gruppo, sarà cantato dal vivo nella spumeggiante versione italiana di Simone Giusti, Franco Travaglio e Mara Mazzei e presentato su licenza Really Useful Group London. Un cast quasi tutto nuovo nei ruoli, perché negli anni la grande famiglia ASN si è arricchita di nuove leve contagiate dalla “fabbrica di idee e di sogni” racchiusi nella mente di Valla che, mese dopo mese, anno dopo anno, sono diventati lavori differenti, nuovi traguardi.

Oggi, come allora, la forte unità, amicizia e complicità di questo gruppo è immediatamente percepibile negli sguardi e nei movimenti che catturano in ogni istante l’attenzione dello spettatore, coinvolto in un vortice di emozioni e momenti di grande musica che accompagnano la narrazione della storia di Giuseppe. Una storia fatta di perdono e coraggio, narrata attraverso tutti i generi musicali dal rock’n’roll, passando attraverso una parodia di ballate francesi o a ritmi country-western, fino ai ritmi caraibici con canzoni orecchiabili (su tutte Any dream will do, il leitmotiv Ogni sogno diverrà realtà), in un connubio tra classico e moderno che trasforma una storia dai valori universali in un frizzante e divertente musical adatto a tutte le età, che non si dimentica.

I mille colori evocati dalla “strabiliante tunica” del titolo traboccano dai colorati costumi (su tutti la tunica “storica” realizzata da Rosanna Serra) che vedono il contributo di Francesco Curto, Mavi Bruni e Angelo Benvenuti, e dalla voce dei protagonisti tra i quali spicca Alessandra Prampolini che, nei panni di narratrice, guida magistralmente il pubblico nel dispiegarsi dell’avvincente storia. Le coreografie di Cecilia Bernazzoli e Alessandra Giavarini, sono a cura della coreografa associata Alice Monica, per gli oggetti di scena Kelly De Lisle e Patrizio Marchetti, mentre la vocal coach del cast (oltre una ventina di elementi) è Elisa Bocchia. Sul palco, diretti da Rita Terenziani, anche i Jo Kids, coro di voci bianche dell'associazione Legenda Musica di Traversetolo che affiancano gli attori in diversi momenti corali.