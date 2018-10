Il Festival della cultura tecnica arriva alla Dallara Academy

Sarà “La fabbrica del futuro - Cultura tecnica e innovazione sociale” il tema del Festival della cultura tecnica che, per la prima volta si svolgerà anche nel Parmense, sabato 20 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 a Varano Melegari, nella Dallara Academy.

Il Festival, nato nel 2014 a Bologna, è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e con numerosi altri partner territoriali.

Scopo: richiamare l’attenzione sul rapporto tra cultura tecnico-scientifica ed educazione, tra sviluppo sociale e sviluppo economico, tra sapere e saper fare.

Il Festival nel suo complesso intende far conoscere le offerte formative in ambito tecnico in Emilia-Romagna, principalmente agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, per rendere visibili le opportunità di lavoro, di crescita di creatività che gli istituti tecnici possono garantire.

IL PROGRAMMA

Ore 9,30 - Saluti: Giuseppe Restiani (Sindaco Varano de’ Melegari); Filippo Fritelli (Presidente Provincia di Parma); Ines Seletti (Assessore all’Educazione e Innovazione Tecnologica Comune di Parma); Laura Venturi (Dirigente Area Sviluppo Sociale Città Metropolitana Bologna - Coordinatrice Festival della Cultura Tecnica)

Intervengono:

Margherita Rabaglia – Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna - Ambito di Parma e Piacenza

Cesare Azzali – Direttore Unione Parmense degli Industriali

Giampaolo Dallara - Presidente Dallara Automobili

Andrea Pontremoli - CEO & General Manager Dallara Automobili

Modera:

Emanuela Grenti - Delegata alla Programmazione Rete Scolastica Provincia di Parma

Ore 11 - 13.30

“La Fabbrica del Futuro” - Espongono:

- I.I.S.S. “ A. Berenini” di Fidenza

- I.T.A.S. “F. Bocchialini” di Parma

- Comune di Parma – Settore Educativo – Servizi per la Scuola

- I.T.I.S. “L. Da Vinci” di Parma

- Demetra Formazione di Parma

- Ecipar e Cna di Parma

- Forma Futuro Scarl di Parma

- Formart di Parma

- I.I.S.S. “C. E. Gadda” di Fornovo di Taro e Langhirano

- I.P.S.I.A. “P. Levi” di Parma

- I.I.S.S. “Magnaghi- Solari” di Salsomaggiore Terme e Fidenza

- Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma

- I.T.T. “C. Rondani” di Parma

- I.C. “Sanvitale-Fra' Salimbene” di Parma

- ITS Tech&Food di Reggio Emilia e ITS Maker di Bologna

- Liceo Scientifico “G. Ulivi” di Parma