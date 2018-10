Michele Bianchi e il suo quartetto in concerto a Reggio Emilia

Prosegue la rassegna "GroovinCheck-jazz and other improvisation" all'Ah Bein Bar di via della Canalina 19 a Reggio Emilia con il quartetto del chitarrista parmense Michele Bianchi e il nuovissimo progetto “Mr White and his passengers”.

Oltre a Michele Bianchi alla chitarra, il quartetto è composto da Stefano Senni al contrabbasso, Michele Morari alla batteria e dalla voce di Elisa Aramonte, nuova realtà della scena jazz nazionale. Inizio concerto alle 21,30 con ingresso libero (non è richiesta alcuna tessera). Posti limitati.

Ep possibile prenotare un tavolo per la cena ai questi numeri: Ah Bein Bar 0522 283927 oppure al 339 8959069, info@ahbein.it . Trattoria e pizzeria dell’Ah Bein Bar saranno aperte dalle 19,30 alle 22. Per ulteriori informazioni: info@sonoriscausa.it, www.sonoriscausa.it, www.ahbein.it