Martedì 23 ottobre alle 17, nella sede di Fondazione Cariparma (Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma) si terrà il secondo appuntamento de “I Martedì dell’Arte” con la conferenza “I colori dell’arte: rosso e blu”, a cura di Isotta Langiu. Ogni popolo in ogni tempo ha attribuito ai colori significati simbolici diversi: sul vocabolario la parola "colore" ha due definizioni: la prima, data da coloro che cercano di studiarlo come fenomeno fisico, sostiene che sia una percezione di luce riflessa da un oggetto sui nostri occhi; la seconda, data da pittori e artisti, afferma che sia una sostanza usata per dipingere. Il colore è una delle espressioni fondamentali dell’arte visiva ed il suo utilizzo, le sue proprietà fisiche, l’impatto sulla soggettività e sull’emotività individuale sono materia di interrogazione da parte di artisti, filosofi e psicologi fin dalle più remote origini di queste forme espressive. L’appuntamento è nell’ambito dell’attività culturale 2018 di Fondazione Cariparma, realizzata in collaborazione con Artificio Società Cooperativa. Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. La capienza massima della sala conferenze è di 60 persone. Per motivi di sicurezza non può essere consentita la contemporanea presenza nell’edificio di più di 100 persone; conseguentemente, in caso di afflusso superiore a tale capienza massima, l’accesso ai locali della Fondazione sarà contingentato. Palazzo Bossi Bocchi, Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma. Per informazioni: 0521-532111 e-mail: guide@fondazionecrp.it / museo@fondazionecrp.it