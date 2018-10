"Ragazzi violenti": Maura Manca presenta il suo ultimo romanzo a Rubiera

Venerdì 26 ottobre dalle 20,30 alla Corte Ospitale di Rubiera Maura Manca presenta "Ragazzi violenti".

Autolesionismo, violenza di genere, stalking, revenge porn: sono solo alcune delle forme di quotidiana violenza che molti adolescenti subiscono o perpetrano fuori dalle cronache mediatiche, più interessate ai fenomeni del bullismo e delle baby gang.

Questo libro, che narra storie di vita vissuta, ci aiuta a comprendere fenomeni di cui si parla poco e che caratterizzano il quotidiano di profonda ingiustizia e dolore di molte famiglie. Perché solo attraverso le parole dei protagonisti è possibile capire il punto di vista di vittime e carnefici, individuare la molla che ha fatto scattare l’aggressività e prendere consapevolezza di quanto siano profonde le radici della violenza. Solitudine e assenza di ascolto e comprensione accomunano i vissuti di tanti tra questi ragazzi, tutti in qualche modo bisognosi di aiuto. È doveroso offrire loro la possibilità di affrontare se stessi e il mondo che li circonda.

Un libro profondo, vero, per conoscere le radici del malessere che attanaglia tanti giovani.

Dal 25 settembre in libreria, anche online e formato eBook, Ragazzi violenti. Un viaggio nelle menti di vittime e aggressori di Maura Manca, psicologo clinico, psicoterapeuta e blogger. È presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza Onlus e direttore responsabile della rivista scientifica online AdoleScienza.it. È stata consulente psicologo del programma televisivo di Rai 2 Mai più bullismo, nonché ospite di numerose trasmissioni radiofoniche e televisive come La vita in diretta, Unomattina e Storie italiane, telegiornali nazionali (Sky Tg24), quotidiani e settimanali.