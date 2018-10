"Presenze dal passato": i nobili proprietari tornano in Rocca nella notte di Halloween

Nel buio della notte, quando le luci della Rocca Sanvitale di Sala Baganza si spengono e i vivi se ne vanno, urla, catene e rumori si odono dalle sale del palazzo. A lume di candela si aggirano gli spiriti di coloro che, un tempo, abitarono il maniero.

Nella notte gli antichi proprietari tornano in possesso della loro residenza. In questa dimora, le cui stanze furono scenario di intrighi e avvenimenti di nobili e cavalieri, cosa può accadere ad Halloween quando il mondo degli spiriti si incontra col mondo dei vivi? Mercoledì 31 ottobre venite ad ascoltare quello che hanno da raccontare queste anime vagabonde in “Presenze dal passato”, spettacolo aperto a tutti, ma soprattutto agli adulti, a cura dell’associazione culturale La Bertesca, realizzato in collaborazione con lo IAT di Sala Baganza e i volontari della Pro Loco.

Lo spettacolo, della durata di un’ora, si svolgerà su due turni: il primo alle 20 e il secondo alle 22. Al termine si brinderà con Malvasia dei Colli di Parma e dolcetti di zucca “stregati”.

Il biglietto costa 12 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi dai 7 a 12 anni. Ingresso gratuito, invece, per i bambini fino ai 6 anni.

Per info e prenotazioni (obbligatorie), occorre rivolgersi allo IAT di Sala Baganza, presso la Rocca Sanvitale (piazza Gramsci 1) telefonando allo 0521 331342 o inviando una mail all’indirizzo iatsala@comune.sala-baganza.pr.it.

Per permettere l'allestimento dello spettacolo, si comunica che nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre la Rocca resterà chiusa.