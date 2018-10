Tartufo e castagne, cioccolato e dischi: l'agenda della domenica

BAGANZOLA

CASTAGNATA DEL PAESE DOMENICA POMERIGGIO

Domenica pomeriggio, a partire dalle 14.30, in piazza Salvarani a Baganzola prenderà il via la tradizionale «Castagnata del paese», promossa dal circolo Arci Golese in collaborazione con l’Avis-Aido e l’Anspi di Baganzola. Si potranno degustare le classiche caldarroste, pattona, pattoncini, salsiccine da asporto, birra e vin brulè. Divertimento assicurato per tutti con ampi spazi anche per i più piccoli grazie ai gonfiabili di Gommaland e i truccabimbi.

BEDONIA

COMMEMORAZIONE DI MONSIGNOR BRUNO BERTAGNA

Dopo le celebrazioni che si sono svolte a Londra nella Cattedrale St.Peters’ Italian Church il 30 settembre scorso in memoria di Monsignor Bruno Bertagna, domenica l’alto prelato nativo di Tiedoli verrà ricordato in forma solenne sia nel camposanto di Tiedoli dove è sepolto che Borgotaro e infine alla Basilica ed al seminario vescovile di Bedonia.



BORGOTARO

CASTAGNATA NEL QUARTIERE SAN ROCCO

Domenica al B@racchino, nel quartiere San Rocco, si terrà alle 14 una castagnata in compagnia con caldarroste e padeletti: tutti sono invitati a partecipare anche portando bibite e castagne.



GIOCHI PER BAMBINI ALLA RISERVA DEI GHIRARDI: EVENTO ANNULLATO PER MALTEMPO

L'evento previsto al centro visite della Riserva dei Ghirardi a Predelle di Porcigaton, in vista di Halloween, è stato annullato a causa del maltempo.

BUSSETO

POMERIGGIO DEDICATO A RENATA TEBALDI

Nel 150° anniversario dell’inaugurazione del Teatro Verdi, domenica alle 16, nello stesso teatro, pomeriggio dedicato al grande soprano Renata Tebaldi. Al pubblico sarà presentato «Renata Tebaldi, storia di una voce», un’ora con «Voce d’angelo» in un video di Patrizia Sudati. Info 052492487.

CALESTANO

TERZA DOMENICA DI FIERA TRA INCONTRI, MOSTRE. SOSPESA LA TARTUFO BIKE

La terza giornata della fiera nazionale del Tartufo di Fragno sarà caratterizzata da un incontro che si terrà nel alle 15,30 in Sala Borri dedicato a chi vuole esser più consapevole di quello che mangia. L’approfondimento è organizzato dal Parco Nazionale dell’Appenino tosco emiliano, Comune e Proloco di Calestano per far conoscere e valorizzare questo che forse è il «frutto» più profumato dell’area Mab-Appennino tosco emiliano di cui Calestano fa parte.

Faranno i loro saluti il sindaco Francesco Peschiera e Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale dell’Appenino tosco emiliano che inquadrerà Calestano nell’area Mab. Poi Alessandro Belloli, presidente dell’Associazione tartufai parmensi, parlerà della valorizzazione del nero di Fragno e Paco Zanobini, importante chef locale (coautore, del libro «Il cammino dei Sapori da Parma alle Cinque Terre» in edicola con la Gazzetta) racconterà tutto su «Tartufo e aroma di tartufo in cucina» e chiuderà il pomeriggio con una piccola degustazione che metterà a confronto preparazioni prodotte con tartufo vero o aromi di tartufo.

La manifestazione Tartufo Bike è stata sospesa per maltempo.

Dalla mattina invece apriranno le due mostre (in sala Borri e nelle vecchie carceri); nelle vie del centro ci sono, sotto i portici, i banchi dei tartufini; a mezzogiorno si potrà mangiare tartufo in tutti i ristoranti (necessaria prenotazione) e nella tensostruttura gestita dalla protezione civile. Sono aperti gli stand gastronomici.

Nel pomeriggio poi vi sarà musica in vari punti del borgo e apriranno i banchi dello street-food tradizionale della fiera con caldarroste e vin brulè, pattonini, frittelle di mele, spongata di Calestano e focaccine al tartufo e la festa andrà avanti fino al calare del sole.

CASTELLI DEL DUCATO

ANTEPRIMA DI HALLOWEEN

«Anteprima Halloween experience»: fino a domenica, nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli si festeggerà in anticipo la cosiddetta «Notte delle streghe».

Domenica, a partire dalle 15, al castello di Varano divertimento assicurato con l’evento «Fiabe nere-Halloween per bambini»: sarà un’avventura da «piccoli brividi» con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme e per scoprire, ovviamente, la sorte della piccola Cappuccetto Rosso e della dolce Biancaneve. Prenotazione obbligatoria. L’evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo.

Domenica, sempre alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, dalle 10 alle 18, è in programma l’evento denominato «Halloween monster castle per bambini» con visite guidate con animazione a tema dedicate. Prenotazione obbligatoria. Parcheggi gratuiti nel paese. Info: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.





FONTANELLATO

CALDARROSTE PER TUTTI ALL'ORATORIO

Caldarroste per tutti domenica pomeriggio all’oratorio di Fontanellato. Dalle 15,30 genitori e bambini potranno divertirsi insieme a preparare e cuocere il gustoso frutto di stagione.



GARA DI PESCA NEL FOSSATO DELLA ROCCA

Si torna a pescare nel fossato della Rocca Sanvitale domenica dalle 14. Il pomeriggio vedrà lo svolgimento di una gara di pesca con squadre formate da un adulto e un bambino o ragazzo fino ai 14 anni. La partecipazione è gratuita ma è necessario presentarsi all’appuntamento muniti con due canne da pesca e due confezioni di mais.





LANGHIRANO

VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI TORRECHIARA

Domenica al Castello di Torrechiara si terranno le visite guidate in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite saranno alle 10.30, 11.45, 14.30, 16 al costo di 3 euro per il servizio guida e 4 per l’ingresso in castello.

MEDESANO

AL CIRCOLO 3 TORRI C'E' L'ORCHESTRA BANDIERA GIALLA

Sarà l’Orchestra Bandiera Gialla a dare il ritmo al pomeriggio del circolo 3 Torri. Domenica si aprono le danze alle 15.30. Ingresso riservato ai soci Ancescao.

GIORNATE AL SAPORE DI "CIOCCOLANDIA"

Sapore di cioccolato a Medesano con Cioccolandia, la grande, dolce kermesse in cui si potranno gustare le creazioni degli artigiani cioccolatieri in arrivo da tutta Italia: fino a domenica stand e bancarelle dove scoprire le mille sfumature del cioccolato, acquistare prodotti, imparare l’arte pasticciera in qualificati laboratori e show cooking.

Grazie all’Associazione Medesano Turismo e Cultura e al Comune, e al sostegno di associazioni e numerose attività commerciali locali, si rinnova l’appuntamento del gusto che si caratterizza per qualità, novità, varietà di proposte e capacità di coinvolgere i cittadini e i visitatori. Anche in questa 12ª edizione ci saranno i nuovi cioccolatini ideati specificatamente per l’evento e si aprirà un’area dedicata a nuove esperienze sensoriali grazie agli sfiziosi accostamenti tra cioccolato, bollicine, distillati e sigari.

La rassegna ospita per la prima volta anche un angolo food in cui si terranno lezioni della cucina di casa nostra: esperte rezdore guideranno nella preparazione di cappelletti e tortelli. Il maestro cioccolatiere Carlo Bonini, invece realizzerà una scultura e uno show cooking sulla lavorazione del cioccolato. Per i bambini un’area riservata con laboratori, giochi, concorsi a tema e animazioni.

Intorno al cioccolato tanto altro: musica e spettacoli, mercato degli hobbisti, del Golfo dei Poeti, Area Kids, artisti di strada, Giampaolo Cantoni con «Io parlo parmigiano», il duo Lorenzo Campani e Gabriele Cesari e la Nomadi cover Band «Ma noi Non», Formula Lucio Cover band di Battisti; Ciockkomusic Festival & CiokkoFestival Band Explosion. Per l’occasione è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito dalla pensilina di via Toschi a Parma, da cui partirà ogni 2 ore, dalle 10 del mattino, il “Cioccobus” di Tep per Medesano.





MONTECHIARUGOLO

PALIO DI TROTTO NEL SEGNO DI SPETTACOLO E SOLIDARIETA'

Il Palio di trotto dei Comuni e delle scuole animerà ll’Ippodromo del Castello di Montechiarugolo.

L’evento, nel nome dello sport, dello spettacolo e della solidarietà si svolgerà domenica alle 14.30 e si disputerà senza frusta, come tutte le gare del circuito ippico montechiarugolese. Al Palio, organizzato dall’Ippodromo col supporto di vari enti e aziende, potrebbe presenziare anche Gian Marco Centinaio, ministro delle politiche agricole.

La sfida vedrà i cavalli abbinati alle seguenti Amministrazioni comunali: Montechiarugolo, Montecchio Emilia, Broni, Montecatini Terme, Amandola, Castelnovo di Sotto, Gattatico, Cesena, San Polo d’Enza, Canossa, Legnago, Fermo, Ravenna, Bibbiano. Una parte dei soldi raccolti con le iscrizioni e il Galà serale, andranno a un progetto dedicato al Comune terremotato di Amandola.

Tra i protagonisti in sulky, ci saranno: la fotomodella-ingegnere Jessica Pompa, vincitrice di diverse edizioni del Palio (che correrà per San Polo d’Enza) Elisa Alloro (Castelnovo di Sotto) e il giornalista Alberto Foà (Amandola). La cena di Gala si svolgerà al Ristorante Trotter e si aprirà con la sfilata di Alexia Beggi, Miss Ippodromo del Castello 2018 e a seguire delle modelle. Al Palio dei Comuni e delle scuole si potranno ammirare anche le moto del Tricolore Harley Group e le auto sportive e d’epoca. Per i bambini, ci sarà la «merenda castagnola» offerta da Salfrutta. In parallelo, verrà allestita la mostra di documenti antichi, presentati da Alberto Forti e una fotografica, curata da Tea De Nittis e Lorenzo Morini del Trotter. Quest’anno il Palio è anche autorizzato, riconosciuto e promosso dal Ministero per le politiche agricole e del turismo.

MONTICELLI TERME

DOMENICA SI CORRE IL 23° MEMORIAL GASPARINI

Domenica si terranno la corsa competitiva 23° Memorial «G. A. Gasparini» e la Camminata della frutta. Il ritrovo è fissato per le 8, nel parcheggio del Punto Blu, in via Nenni.





NOCETO

CONCERTO DI CORI DOMENICA SERA AL TEATRO MORUZZI

Concerto di cori domenica alle 21 al Teatro Moruzzi per celebrare il 60° anniversario di fondazione della sezione Avis. Sul palco si esibiranno in un programma di canti della tradizione medievale, rinascimentale e barocca, arie liriche e brani di operette con celebri tre complessi corali: la Corale Città di Fiorenzuola, la Corale Cantori del Mattino di Noceto e il coro dei ragazzi delle scuole medie diretto dai professori Pio Amore e Francesca Gabrieli. Ingresso 5 euro.





PANOCCHIA

CASTAGNATA AL CIRCOLO ARCI «IL CICLONE»

Domenica alle 15 ritorna il tradizionale appuntamento della castagnata al circolo Arci «Il Ciclone» in strada Val Parma 228 a Panocchia. Oltre alla classica degustazione di castagne, si potrà fare merenda con polenta fritta, salume e gorgonzola accompagnati dal vin brulè.

PARMA

ALLA CARIPARMA LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI

Domenica alle 16, nella sede di Fondazione Cariparma (Strada al ponte Caprazucca) è previsto il 2° appuntamento del cartellone autunnale «Un museo a misura di bambino. Laboratori didattici per bambini e famiglie», appuntamenti volti ad avvicinare - attraverso un approccio ludico - anche il pubblico dei più piccoli all’arte e al patrimonio artistico di Fondazione Cariparma. A cura di Rosanna Spadafora il laboratorio (dedicato ai bambini dai 6 anni in su) ha per titolo “La stanza delle mirabilia”: a partire dal Cinquecento collezionare oggetti particolari, curiosi, stravaganti era la passione dei nobili. Dopo aver visto alcune immagini di raccolte di mirabilia e dopo una breve riflessione sugli oggetti che al giorno d’oggi potrebbero farci meravigliare, i bambini saranno guidati alla creazione della loro piccola “Camera di Mirabilia” utilizzando la tecnica del collage e del disegno. L’iniziativa è a ingresso libero; è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it

MUSICA: APPASSIONATI E COLLEZIONISTI DOMENICA AL WOPA PER "PARMA DISCO"

Appuntamento imperdibile per gli appassionati della buona musica e i collezionisti più esigenti, alla ricerca del pezzo raro o della curiosità per completare o espandere la propria collezione.

Domenica il «Wopa-Workout Pasubio» in via Catania ospiterà, nuovamente, il grande evento «Parma Disco» - la mostra-mercato del disco, del cd e del dvd usato e da collezione -, promossa dall’associazione culturale «Kolosseo».

La manifestazione, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19, con orario continuato e vedrà la partecipazione di più di cinquanta espositori italiani e stranieri. Gli amanti del rock più classico potranno trovare dischi di stelle del calibro di Beatles, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Patti Smith e tanti altri. Una folta schiera di fan del metal frequenta assiduamente la fiera: alcune edizioni di mostri sacri dell’Hard e dell’Heavy come Metallica, Aerosmith, Iron Maiden e Manowar hanno raggiunto una notevole quotazione.

Negli ultimi anni, però, le ricerche di molti collezionisti si sono spostate verso sonorità particolari come le colonne sonore di film oscuri usciti tra la fine degli anni ‘60 e la prima metà dei ‘70 , oppure i materiali utilizzati per sonorizzazioni di pubblicità e documentari.

Il genere, che alcuni definiscono «lounge» e altri più semplicemente «pop», è caratterizzato da orchestrazioni, strumenti a fiato, batterie sincopate, il tutto a creare delle atmosfere molto particolari.

Alcuni nomi? Gruppi come Mirageman, Orchestra Cordara e McKarl quelli più altisonanti e ricercati; ma anche compositori come Pregadio, Bacalov, Piccioni e Trovajoli sono costantemente richiesti da molti appassionati.

La musica italiana fa la sua parte con i grandi classici come Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi (anche lui molto collezionato) e Zucchero.

Un altro genere che sta prepotentemente tornando alla ribalta è la new wave in tutte le sue sfaccettature: dark, punk rock, hard core e industrial.

Ci sono diversi stand che espongono materiale di gruppi inglesi e americani ma anche europei, con un’attenzione particolare all’origine del movimento di fine anni ‘70: accanto ai «classiconi» (ad esempio Ramones, Clash, Sex Pistols, Bauhaus, Dead Kennedys, Cure) ci si può imbattere anche edizioni di nicchia, realizzate da piccole ma coraggiose etichette indipendenti in un numero ultra limitato di copie.

Tutto, dunque, per «completisti» e nuovi adepti che si avvicinano ai suoni della nuova onda. E poi si possono trovare, ancora, i cosiddetti «intramontabili»: Pooh, Adriano Celentano, Who, Johnny Hallyday, Mina, Jimi Hendrix, Nomadi, Mia Martini, Queen, Fred Buscaglione, Frank Zappa, Police. Per informazioni: www.kolosseo.com oppure 051/0037306.

MOSTRA «PARMA ANTICA» AL MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Collezioni ricercate e prestigiose per un viaggio nell’arte e nell’antiquariato del territorio. E’ stata inaugurata - al museo «Glauco Lombardi» di via Garibaldi - sabato scorso e terminerà domenica l’ottava edizione della mostra-immagine «Parma Antica», ovvero le esposizioni degli antiquari Fima. Domenica la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 19. Ingresso libero.

VIA MONTEBELLO: RIMANDATA "LA BOTTEGA SOTTO CASA"

L'Ascom ha annullato per maltempo la manifestazione “La Bottega sotto Casa” in via Montebello, già annunciata per la giornata di oggi. Il mercato, organizzato dal Consorzio “La Qualità dei Mercati”, aderente ad Ascom, salvo variazioni, è rimandato a domenica 11 novembre.

AVIS: I PRIMI QUARANT'ANNI DEL MONTEBELLO-CITTADELLA

Quarant’anni all’insegna del dono e della solidarietà. Il gruppo Avis di Base Montebello-Cittadella. festeggerà domenica il 40esimo anniversario della fondazione con un giornata all’insegna della fratellanza e della solidarietà: alle 9.30 il ritrovo dei Labari alle 10 la santa messa alle 11.30, nel teatro parrocchiale, si potrà assistere ad uno spettacolo dei ragazzi della parrocchia dedicato all’Avis Montebello-Cittadella e alle 12.45 soci e simpatizzanti si ritroveranno a tavola per il pranzo.

PETRIGNACOLA

RIMANDATA LA CASTAGNATA CON CALDARROSTE E VIN BRULE'

La tradizionale castagnata organizzata dagli abitanti di Petrignacola è rimandata a domenica 3 novembre a causa del maltempo.

RIGOSO

ANNULLATA LA FESTA DELLA CASTAGNA DI OGGI

Annullata per maltempo la Festa della Castagna prevista per oggi a Rigoso.



SAN SECONDO

TORNEO DI BURRACO AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Domenica alle 15.30, al palazzetto dello sport di via Fosse Ardeatine a San Secondo, seconda edizione del torneo benefico di Burraco promosso dall’Asd Basket San Secondo. Info al 349 1274796.





SISSA

NUOVA STAGIONE DI «CINEMA PER PASSIONE»

Si apre domenica la nuova stagione di «Cinema per passione», rassegna che sarà proposta al teatro cinema Giordano Ferrari burattinaio di via Italo Ferrari a Sissa. Domenica alle 17 proiezione del cartone animato «I Croods». L’ingresso è libero.



SORAGNA

MOSTRA DI FOTO AL MUSEO DEL PARMIGIANO

Domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, al museo del Parmigiano Reggiano sarà visitabile la mostra fotografica itinerante «Forma... luoghi, cose, persone del Parmigiano Reggiano», realizzata dal comune reggiano di Casina.