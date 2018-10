In occasione della festa di Ognissanti, giovedì 1° novembre, a San Polo D'Enza, dalle 7 alle 14, si terrà il mercato settimanale.

Accanto ai banchi consueti, ci saranno anche ambulanti con frutti antichi e di doni natalizi.

Il mercato straordinario del 1° novembre è organizzato dal l’associazione “San Polo in vetrina” in collaborazione con gli ambulanti del mercato del giovedì ed ha il patrocinio del Comune.