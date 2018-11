Martedì 6 novembre, alle 17, nella sede di Fondazione Cariparma (Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma) è atteso il terzo appuntamento de “I Martedì dell’Arte” con la conferenza “La battaglia quale fatto d’arme sic et simpliciter”, a cura di Francesca Campanini. Dall’arte antica a quella moderna la battaglia è un evento che fu da sempre rappresentato per le sue innumerevoli valenze storiche e significati: l’arte barocca porterà la nascita di un nuovo genere, quello battaglistico, che stravolgerà questo modo di interpretare gli scontri armati. Attraverso le opere conservate nelle Collezioni di Fondazione Cariparma uno sguardo ad un genere pittorico non ancora pienamente indagato. L’appuntamento è nell’ambito dell’attività culturale 2018 di Fondazione Cariparma, realizzata in collaborazione con Artificio Società Cooperativa. Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. La capienza massima della sala conferenze è di 60 persone. Per motivi di sicurezza non può essere consentita la contemporanea presenza nell’edificio di più di 100 persone; conseguentemente, in caso di afflusso superiore a tale capienza massima, l’accesso ai locali della Fondazione sarà contingentato. Palazzo Bossi Bocchi, Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma. Per informazioni: 0521-532111 e-mail: guide@fondazionecrp.it / museo@fondazionecrp.it