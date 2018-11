Paola Turani madrina delle "invasioni lunari" al Fidenza Village

Le Invasioni Lunari non si possono spiegare o raccontare. Le Invasioni Lunari si possono solo vivere e vedere dal vivo. La straordinaria compagnia di artisti di strada, guidata dalla performer e direttrice artistica italo croata Francesca Krnjak che crea i suoi spettacoli tra italia, South Africa e Germania, si esibirà sabato pomeriggio a Fidenza Village in un grande show gratuito che celebra il quindicesimo anniversario del villaggio e che creerà una suggestiva atmosfera natalizia con l’accensione di 900 mila luci led. Alle 18, la compagnia di trampolieri si esibirà lungo la via principale del village in una performance evocativa che trasporterà gli ospiti in una dimensione da sogno con musica, danza e giochi di luce. Gli artisti porteranno con sé una sfera luminosa che, una volta consegnata a Paola Turani madrina d’eccezione, accenderà il Natale creando un’atmosfera magica. Il gruppo di danzatori- attori suggerisce infatti l’idea di uno spazio “altro”, di una gravità diversa da quella terrestre, il senso di un mondo lontano, popolato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi inesplorati. Una performance capace di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d'ombra. Complice assieme alla danza è l’illusione ottica della luminotecnica e delle immagini video. Lo show è un invito alla fuga dal mondo reale e un tuffo nella magia del mistero grazie a seduzioni visuali, in cui affascinanti oggetti cosmici, tutti inventati, guizzano e fluttuano nel metafisico mare lunare.