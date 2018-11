"Non c'è futuro senza memoria": la marcia silenziosa delle scuole

La Comunità di Sant’Egidio organizza insieme alle scuole una marcia silenziosa che tocchi i luoghi più significativi del quartiere Oltretorrente per sensibilizzare i giovani ed educarli al rispetto e alla memoria.

Accadrà il 15 novembre alle 10 con partenza da Piazzale Picelli.

NON C'E' FUTURO SENZA MEMORIA è organizzata in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali. Il 15 novembre 1938 infatti fu promulgato il Regio Decreto che integrava e coordinava tutte le norme già emanate "in difesa della razza ariana".



"Non vogliamo - spigano gli organizzatori - che questo anniversario, che cambiò la vita di tanti cittadini italiani passi sotto silenzio, anzi desideriamo che sia una occasione di riflessione per tutta la città a partire dai ragazzi che frequentano le nostre scuole: bambini e adolescenti.



Vogliamo, in modo molto concreto, portare la loro attenzione sui provvedimenti che 80 anni fa hanno coinvolto per primi proprio bambini ed adolescenti, provvedimenti che sono stati il preludio di una lucida politica di annientamento".



L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Parma.

Parteciperanno: l'assessora Paci, Don Valentini, vicario generale della Diocesi di Parma.



Hanno aderito al momento:

Liceo Marconi

Rete di Scuole per la Pace

Liceo Romagnosi

Liceo Ulivi

Liceo Albertina Sanvitale

Liceo Bertolucci

Istituto Tecnico Melloni

Liceo Maria Luigia

Istituto Comprensivo G. Verdi di Corcagnano

Scuola secondaria di primo grado Parmigiano

Scuola secondaria di primo grado Ferrari

Scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto

Scuola secondaria di primo grado Fra Salimbene

Scuola secondaria di primo grado Don Cavalli

Scuola Primaria Cocconi

Scuola Primaria Martiri di Cefalonia