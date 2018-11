Incontro con Davide Marcesini, fotografo e docente

Martedì 13 novembre, alle 21, Davide Marcesini sarà ospite dell'associazione Lunicafoto per la serie d'incontri con autore in programma al Caffè Letterario.

Fotografo professionista attivo da 20 anni nel campo della fotografia industriale e di paesaggio ha all'attivo molti libri e pubblicato sulle maggiori riviste dell'ambito. Negli anni ha collaborato con aziende, enti e istituzioni come ENEL, Tod's, Marina Militare, FAI, Ministero dell'Ambiente, Fincantieri e Parchi nonché aziende per la documentazione del mondo del lavoro, dell'ambiente e di eventi. Dal 2005 lavora sull'identità della nostra società attraverso il ritratto, creando un archivio di oltre 8500 persone in tutto il territorio italiano. Dal 2013 fotografa il Marocco in un lungo progetto personale. Scrive inoltre di tecnica e linguaggio fotografico e insegna regolarmente fotografia in workshop e scuole come Areadomani, Pixcube e NIKON. Dal 2018 dirige a Sarzana Spazi Fotografici, nuovo polo formativo, divulgativo e produttivo: vera e propria scuola a partire dal prossimo gennaio. A Pontremoli arriverà per raccontare del suo lavoro, delle sue immagini e di questo nuovo progetto, ma soprattutto per parlare di fotografia con la passione che contraddistingue tutto il suo percorso. L'incontro è aperto a tutti e gratuito. Maggiori informazioni al sito e alle pagine social di Lunicafoto.