Mangia come scrivi: serata con Marco Buticchi e l'arpista Carla They

Ritorna a Mangia come scrivi uno degli autori più amati, con il suo nuovissimo romanzo. Corrado Augias lo ha definito "Un Ken Follett italiano, ma - ha aggiunto - potrei dire anche uno Steven Spielberg". È Marco Buticchi il protagonista dell'appuntamento parmigiano di novembre con la rassegna diretta e condotta dal giornalista Gianluigi Negri. Insieme a lui, la straordinaria arpista Carla They.

IL SEGRETO DEL FARAONE NERO

La cena "Il segreto del Faraone Nero" (che prende il titolo proprio dal romanzo appena pubblicato da Longanesi) si terrà venerdì 16 novembre alla Trattoria I Du Matt di Parma. Inizio alle 21, info e prenotazioni: 0521 251407. Tra una portata e l'altra, accompagnato dalle note dell'arpa della They (reduce da un anno di concerti applauditi in tutta Italia e dall'applauditissima partecipazione a Mangiacinema), Buticchi porterà il pubblico ad attraversare i secoli con la solita maestria e bravura: dalla leggenda del Faraone Nero alle guerre napoleoniche, dalla guerra d’indipendenza americana alle atrocità naziste del secondo conflitto mondiale. Intrighi, misteri e avventure "serviti" a tavola in maniera inedita e coinvolgente, secondo la "ricetta" di Mangia come scrivi.

IL MENU DELLO CHEF MARIANO CHIARELLI E LO SHOW COOKING DI BUTICCHI

Il menu, a base di pesce per omaggiare l'autore di La Spezia, proprietario dell'Hotel Del Lido a Lerici, è firmato dallo chef Mariano Chiarelli e sarà a base di pesce. I vini verranno selezionati dal sommelier Maura Gigatti, mentre il dolce proposto dall’artista pasticciere Alessandro Battistini (Pasticceria Battistini di Parma) sarà la Meringata Maison (con crema chantilly allo zabaione). Inoltre Buticchi, ricordano i suoi "esordi" da cuoco per caso, stupirà i partecipanti con uno show cooking a sorpresa, dimostrando di trovarsi a proprio agio anche tra i fornelli.

LA SERA PRECEDENTE A CANTÙ E IL PROSSIMO MESE A A PARMA

Il giorno prima, giovedì 15 novembre, a Ristorante Il Garibaldi di Cantù, nell'ambito di "Mangiamusica La Stagione evento" (spin off di Mangia come scrivi) si terrà la cena "Attenti al Gufo" con l'impareggiabile Roberto Brivio, l'attrice Grazia Maria Raimondi e il fisarmonicista Sergio Ferrari.

Il Mangia come scrivi successivo ai Du Matt di Parma è annunciato, invece, per venerdì 7 dicembre: i protagonisti della serata "Il nostro Guareschi" saranno Alessandro Gnocchi, Andrea Setti e Ezio Aldoni, Egidio Bandini.