"Cin cin con vip" con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Che coppia è in arrivo all’Euro Torri. Domenica 23 dicembre Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez planeranno sulla nostra città per brindare all’imminente Natale con tutti i parmigiani.

L’ Euro Torri ha deciso anche quest’anno di concludere il fitto calendario di appuntamenti del mese di dicembre con un simbolico brindisi beneaugurante che metterà a disposizione dei clienti del centro commerciale due vip attualmente sulla cresta dell’onda. Dopo il successo ottenuto con Paolo Ruffini nel 2017, quindi, ecco la coppia d’oro del 2018: Cecilia e Ignazio, infatti, dimostrano in ogni occasione mondana di essere sempre più uniti, attirando costantemente l’attenzione di milioni di follower. Ecco allora l’opportunità di fotografare i due ragazzi, di abbracciarli, di scattare qualche selfie o di chiedere un autografo. Perché non approfittarne? Il gradito compito di presentare e intervistare la coppia spetterà alla vulcanica Nicole Fouquè, giornalista di moda sempre più apprezzata nel settore. Sarà lei a condurre le danze durante «Cin Cin con Vip»: questo è il nome dato all’evento tanto atteso in città, soprattutto dai più giovani e dagli amanti del gossip. In precedenza l’Euro Torri aveva regalato pomeriggi da favola all’interno del programma di «Natale d’incanto»: dalla «Magia delle fontane luminose» all’evento con carrozze, principi e principesse. Dalla «Parata bau» con cani di film celebri e cartoni animati famosi a «Master of magic». Eventi per tutti i gusti. E ora, il gran finale a partire dalle 16.30, domenica in galleria.