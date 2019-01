Sant'Ilario alla Corale Verdi con libri, cucina e... scarpette per tutta la famiglia

Alla Corale Verdi, il 12 gennaio - vigilia della festa di Sant'Ilario - i parmigiani di tutte le età sono invitati ad una festa in famiglia tra storie, cucina e musica, nel solco delle tradizioni di Parma e della sua gente. Ospite d'onore del palco della Corale sarà lo scrittore per ragazzi Stefano Bordiglioni, che ha pubblicato decine di libri.

Bordiglioni offrirà a Parma un lungo racconto di scarpe, scarponi, scarpette e stivali. Un'avventurosa antologia camminante che pescherà dai classici e dalle avventure nate dalla sua penna divertente e coinvolgente, proposte tra canzoni e risate.

Per gli appassionati di cucina l'appuntamento è con Irene Fossa per un corso di cucina particolarmente gustoso: "Scarpetta". La preparazione di sughi da abbinare alle carni arrosto o al classico carrè di bolliti, alla pasta o così buoni da raccogliere col pane e da portare a casa in simpatici vasetti corredati di ricettario. Per i bimbi dai 6 agli 11 anni CecyCrea la cuoca più dolce che c'è ha preparato "Cioccolato zucchero e cannella...qual è la scarpetta più bella?". Un laboratorio di cucina per realizzare i dolcetti a tema della colazione del 13 gennaio da gustare con tutta la famiglia.

Scarpe per tutti i gusti a partire dalle 17. Scarpe per

immaginare i passi grandi e piccoli di un nuovo anno appena iniziato promosso alla Corale Verdi da Sinapsi Group e Libreria Voltapagina. Info e prenotazioni 370.3026379.