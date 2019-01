I premi Eracle e Diemmi: l'Oscar dello sport di Sala Baganza

Quattro riconoscimenti per onorare gli atleti, le squadre, i dirigenti e gli allenatori che nel 2018 si sono contraddistinti per i risultati raggiunti e che hanno contribuito a promuovere, a livello locale, i valori positivi dello sport. Sono i premi “Eracle” e “Diemmi”, gli “Oscar dello Sport salese” che l’Amministrazione comunale assegnerà nella serata di venerdì 18 gennaio alle 21 nella Sala Convegni della Rocca Sanvitale.

I premi Eracle saranno, come vuole la tradizione, tre: “Atleta dell’anno”, “Squadra dell’anno”, “Dirigente/allenatore dell’anno”. Il “Mariangela Diemmi”, dedicato alla memoria della professoressa di ginnastica che per tanti anni ha insegnato nella Scuola Media di Sala “Ferdinando Maestri”, verrà invece consegnato, come di consueto, alla “Giovane promessa” under 16.

«Questi premi rappresentano un’occasione per celebrare lo sport salese – spiega il vicesindaco con delega allo Sport Giovanni Ronchini –. Il nostro è un paese con un altissimo numero di società e di sportivi, siamo tra i primi del parmense come rapporto tra abitanti e atleti. Con questa serata vogliamo sottolineare l’importanza educativa dello sport, oltre che per il benessere e la salute, rendendo omaggio a nome di tutta la comunità a tutti quei volontari che operano in questo mondo e tutte quelle famiglie che riescono a districarsi tra i tanti impegni quotidiani per permettere ai loro ragazzi e ragazze di praticare l’attività sportiva».

Sui nomi dei premiati vige naturalmente il più stretto riserbo. Verranno svelati soltanto nella serata di venerdì prossimo, che sarà condotta dallo scrittore sportivo Alessandro Freschi.