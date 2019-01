Perché le mie relazioni non riescono a durare? Perché in una coppia mi sembra di annullare me stesso? Su questi temi indaga con originalità la compagnia Amor Vacui e mette in scena «Intimità», spettacolo sulla nostra tendenza a ripetere, nelle relazioni, gli stessi schemi di comportamento.

Scritto da Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol e diretto da Lorenzo Maragoni, lo spettacolo sarà al Teatro di Fontanellato sabato alle 21. Lo spettacolo ha ricevuto una menzione speciale al Premio Scenario 2017. Info tel: 327-4089399.