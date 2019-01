PIEVEOTTOVILLE Diversi gli appuntamenti nelle parrocchie di Pieveottoville, Ragazzola e Stagno per la festa di sant’Antonio Abate, grazie al nuovo parroco, don Benjamin Ayena che ha già iniziato la benedizione degli allevamenti. Fino a venerdì il parroco è disponibile a recarsi nelle aziende agricole (previo appuntamento) delle sue comunità per la benedizione degli allevamenti e delle aziende stesse.

Dopo la messa delle 10 a Pieveottoville, alle 16,30 un’altra messa sarà celebrata nella parrocchiale di Ragazzola. Domenica infine, alle 8.45, messa a Stagno con benedizione dei cibi per animali.