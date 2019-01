Tra riflessioni e musica: una giornata di iniziative in ricordo di Sara Manferdelli

Sabato 16 febbraio sono in programma diverse iniziative in città per ricordare Sara Manferdelli, uccisa da una malattia all'età di 36 anni.



Parrocchia San Paolo (via Grenoble, 9):

ore 16 Interventi e testimonianze a cura dell’Associazione Onlus

ore 18 Celebrazione eucaristica per Sara

ore 19 Rinfresco

Auditorium Paganini (via Toscana, 5/a):

ore 20:30 Serata di dialogo e musica con la rock band a partire dal libro “La strada del sole”

Ingresso con offerta libera. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@unsorrisodiluce.it

Per sostenerci nella realizzazione dell’evento: https://buonacausa.org/cause/un-sorriso-di-luce

Per informazioni: Enrico Bottini 393 3037803 • info@unsorrisodiluce.it

La locandina dell'iniziativa

Sito: www.unsorrisodiluce.it