«Florilegio Italiano»: concerto lirico a scopo benefico nella Rocca Meli Lupi

di Michele Deroma

Le musiche di compositori come Puccini, Verdi, Donizetti e Mozart, in una straordinaria cornice come la rocca Meli Lupi di Soragna e a favore di due realtà attive da diversi anni sul territorio nel campo sociale: sarà infatti destinato all'associazione volontari ospedalieri Avo, operante dal 1990 all'interno della casa protetta Santa Rita di Soragna, e alla cooperativa fidentina Arcobaleno - che dal 1983 offre assistenza a persone adulte con disabilità, tramite percorsi individuali atti al recupero e al potenziamento delle loro autonomie, e attraverso attività occupazionali anche di tipo artistico - il ricavato del concerto lirico «Florilegio Italiano», in programma giovedì 24 gennaio alle 18 nella rocca soragnese. Il recital ripercorrerà, attraverso le arie di alcuni grandi compositori, due secoli straordinari nella storia della musica, come il Settecento e l'Ottocento: ad esibirsi, nel salone delle Grottesche della rocca Meli Lupi, sarà il quartetto «Il Sogno», composto dal tenore Gianluca Campanini e dal fratello Gabriele al clarinetto; dal tenore Pietro Brunetto e dal baritono Romano Franceschetto. Il concerto sarà ad ingresso libero.