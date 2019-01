"Leggi razziali o leggi antiebraiche?": incontro con il rabbino capo di Modena e Reggio

In occasione della Giornata della Memoria, la Società Reggiana di Studi Storici in collaborazione con l’Associazione Terra e Identità organizza un incontro con il Rav Beniamino Goldstein, Rabbino Capo della comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, sul tema "Leggi razziali o leggi antiebraiche? Una comparazione tra le varie legislazioni antiebraiche in Europa tra le due guerre mondiali". La serata si terrà lunedì 28 gennaio alle 20,30 nel Convento dei Cappuccini, nella Sala Padre Daniele da Torricella, in via Ferrari Bonini 2 a Reggio Emilia.