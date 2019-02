Al Magnani uno spettacolo contro il gioco d'azzardo

Il contrasto al gioco d’azzardo patologico fa tappa a Fidenza, con uno spettacolo che racconta le storie di tanti personaggi - un barista, un ex direttore delle poste, un comico, un politico, un muratore e una casalinga - in lotta contro il dramma della dipendenza dal gioco compulsivo. L’appuntamento è per giovedì 7 febbraio, dalle 20.30, al teatro Magnani dove va in scena «La gallina. Storie d’azzardo e altre storie» di e con Daniele Raco, comico di Zelig. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. E’ un’iniziativa dell’Azienda Usl di Parma realizzata in collaborazione con il Comune di Fidenza