Il romanzo "Addio fantasmi": si parla di relazioni famigliari con Nadia Terranova

Cambia il mondo, ma la famiglia rimane quel luogo affettivo da cui partire e a cui tornare. Il dove più intimo e radicato. E quello più complesso da capire. La Libreria Voltapagina e Sinapsi Group promuovono in Corale Verdi un incontro per muoversi negli universi familiari di uno scrittore. Tra romanzi e vita un appuntamento per riflettere, commuoversi, e innamorarsi di quello che le relazioni familiari possono costruire.

Venerdì 15 febbraio alle 18 sarà la giornalista Fabrizia Dalcò a condurre una conversazione con Nadia Terranova la presentazione del suo ultimo romanzo: "Addio fantasmi" ambientato in una casa tra due mari. Dentro alle sue stanze si è incagliata l'esistenza di una donna. Che solo riattraversando la propria storia, i dialoghi tra un padre perduto e una madre che ruota intorno ad un vuoto potrà davvero liberarsene.