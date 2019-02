Domenica la «polenta distesa»

Era il piatto delle grandi famiglie allargate della società contadina, quelle dove più generazioni vivevano insieme e si condivideva la fame e la fatica.

La polenta distesa, cucinata nei grandi paioli e versata su un tavolaccio di legno che fungeva da piatto e mensa, era il cibo della festa nelle campagne e a questa tradizione si sono ispirati i volontari del Circolo Anspi di Ramiola che ripropongono la polenta distesa nel pranzo in compagnia in programma domenica alle 12.30 nel salone della sede a fianco della chiesa.

Un tempo i contadini si davano una mano nei lavori dei campi e la polenta distesa alla fine della stagione del raccolto rappresentava un’occasione per far festa nella corte e dirsi grazie.

Prenotazioni, entro oggi al bar del Circolo 3383381806.