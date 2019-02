Burioni a Parma per un seminario sui vaccini

Il tema è di quelli che dividono: più che per questioni mediche, per questioni «ideologiche». Proprio per ridare la parola alla medicina, martedì dalle 16 alle 19 nell'aula dei Filosofi dell'Università si terrà il seminario «Vaccinarsi: tra scienza e società» con la presenza di Roberto Burioni, medico, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita - Salute san Raffaele di Milano, responsabile scientifico Medical Facts.

Il seminario è organizzato dalla Sinistra studentesca universitaria. Introdurrà Carlo Signorelli, medico, professore di Igiene e sanità pubblica all'Università di Parma e all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'Università di Parma. Interverranno Bruno Magliona, medico, ricercatore al dipartimento di Anatomia umana Farmacologia e Scienze medico-forensi dell'Università di Parma, e Vincenza Pellegrino, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Parma.