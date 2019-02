Loredana Bertè sarà al Regio

Dopo il successo dell’ultimo album LiBertè, molto apprezzato da pubblico e critica, e del brano C"osa ti aspetti da me" presentato all’Ariston, Loredana Bertè riprende il Tour, che nella prima parte ha messo a segno sold out in ogni città, e arriva a Parma con un nuovo spettacolo dove presenterà le nuove canzoni insieme al repertorio composto dai suoi più grandi successi.

L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle 21 al Teatro Regio, con Caos Organizzazione Spettacoli

Biglietti in prevendita: sono disponibili a partire da giovedì 21 febbraio alle 10 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci Provinciale di Parma - (Via Testi, 4 – PR)

Per ulteriori informazioni: Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it