La forma dell'anima: mostra della parmigiana Ludmila Kazinkina a Bibbiano

La galleria comunale d’arte contemporanea L’Ottagono di Bibbiano (Reggio Emilia) ospita, dal 2 al 31 marzo, “La forma dell’anima”, la personale della Ludmila Kazinkina.

In occasione dell’inaugurazione - che si terrà sabato 2 marzo alle 17,30 (Piazza Damiano Chiesa, angolo via A. Gramsci) - interverrà la giornalista Daniela Aliu, dopo la presentazione del curatore Silvio Panini.

Ludmila Kazinkina nasce nel 1975 a Kaluga, dove frequenta la scuola d’arte. Si trasferisce prima a Mosca poi in Italia, risiedendo in diverse città. Attualmente vive e lavora tra Parma e Mosca. Ha preso parte a numerose esposizioni personali e collettive, tra queste la 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Italia, Regione Emilia Romagna curata da Vittorio Sgarbi; “Picks a Milano (2011 – 2012), “Wild women” alla Galleria 8,75 di Reggio Emilia nel 2012, “Gli abissi della femminilità” a Singapore nel 2012, “The Abysess of femminity” tenutasi a Pechino nel 2013, “Anima selvaggia” al complesso Yamalkan, Salekhard, nel 2014 e “The secret” presso la Casa della musica a Kaluga in Russia, nel 2015.

Moltre altre sono state le sue personali e collettive, come: “Spoleto contemporanea. Lo sapevate che la città è ricca di energie, idee e visioni?” al Museo D’arte contemporanea Palazzo Callicola a Spoleto nel 2015.

Nel 2016 è tra i finalisti del concorso “Arteam Cup”, a Palazzo di Monferrato ad Alessandria.

Sempre nel 2016 presso la Fondazione l’Arsenale a Iseo presenta “Migrazioni. Contaminazione culturale tra i popoli” e a Parma “Così sopra, così sotto” alla Galleria Loppis.

Nel 2017, a Treviso con “Il silenzio dell’acqua” presso il Chiostro di San Francesco.

Nel 2018 alla galleria 8,75 di Reggio Emilia presenta “Officina internazionale” e “Tarkovskij: la forma dell’anima” presso la Zona/Centro Cinema Lino Ventura a Parma.

Sue opere sono presenti in luoghi pubblici e musei, in varie parti del mondo.

La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica fino al 31 marzo 2019, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

