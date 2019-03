Domani una messa per ricordare Tommy

Un momento di raccoglimento per il compianto Tommaso Onofri. Domani (sabato 2 marzo) nella chiesa di San Prospero, alle 17, familiari ed amici si ritroveranno per ricordare il piccolo angelo entrato nel cuore di tutti gli italiani. Come ogni anno, in occasione del 2 marzo - un anniversario sempre straziante e, nel contempo, colmo di amore -, Paola Pellinghelli insieme alla sua famiglia ha voluto organizzare una messa che sarà officiata dal parroco don Giovanni Coruzzi, arciprete della parrocchia di San Prospero, da sempre vicino alla famiglia Pellinghelli.