Teatro al Parco: Olivia Sellerio presenta 12 canzoni per Montalbano

Sabato 9 marzo, alle 21, al Teatro al Parco si esibirà Olivia Sellerio, che presenta “Zara Zabara”, 12 canzoni per Montalbano. L’iniziativa rientra nel cartellone: “30 giorni in città per raccontare le donne”, promosso dall'Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Parma. L'ingresso è gratuito.

I 12 brani sono stati scritti, interpretati e arrangiati per le serie “Il giovane Montalbano seconda stagione” e “Il commissario Montalbano”. Sono brani della cantautrice palermitana, ancora una volta capace di trasformare racconto e sentimento in musica, tra atmosfere mediterranee, sonorità dell'Atlantico, polvere d'Africa e folk americano, nella sua voce piena di reminiscenze e di parole attente a intrecciare storie al melos siciliano e a mille radici di altri modi e mondi, e fare spola tra la Sicilia e altrove.

Storie d’amore, di “spartenza”, di sopravvivenza, di denuncia, di accoglienza cantate dalla sua voce magnetica, scura, viscerale, una voce matrioska che ne contiene tante.