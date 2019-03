Visita guidata alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà di Busseto

Domenica 10 marzo il Palazzo del Monte di Pietà di Busseto e la storica Biblioteca aprono le porte al pubblico con una visita guidata che porterà alla scoperta di straordinari ambienti ricchi di arte e di storia. La visita guidata è prevista alle ore 10.00, con replica alle ore 11.15. Il numero massimo di visitatori è di 25 per ogni gruppo. INGRESSO GRATUITO. È gradita la prenotazione telefonando allo 0524-92224 oppure con una mail a: biblioteca.busseto@fondazionecrp.it. Il Palazzo del Monte di Pietà, di proprietà della Fondazione Cariparma, è da annoverare tra gli edifici storici e monumentali più importanti di Busseto e del parmense: costruito tra il 1681 e il 1682 conserva quasi intatto l’arredamento originario costituito da pregevoli mobili, quadri, camini, ferri battuti e casseforti; in evidenza l’armadio monumentale (1699) un tempo destinato a contenere l’archivio del Monte, la serie dei ritratti ad olio dei duchi di Parma fino all’Unità d’Italia, nonché la vasta tela di Gioacchino Levi (1853) raffigurante la fondazione del Monte e i due affreschi del cremonese Angelo Massarotti (1682) staccati dal portico; tra le suppellettili, notevoli sono gli argenti seicenteschi. La Biblioteca di Busseto (oggi conservata e gestita dalla Fondazione Cariparma) vanta oltre 250 anni di attività ed ha un patrimonio di oltre 74.000 unità bibliografiche, confermandosi, per storia, tradizione e numero di volumi, la biblioteca più importante della provincia parmense dopo quelle del capoluogo; la Biblioteca conserva 21 incunaboli mentre le cinquecentine, tutte online in SBN e sull’Opac di Parma, sono 560; le edizioni dal XVII al XIX sec. sono stimate circa 10.000 (le sole seicentine 1.100).