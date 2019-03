Al Fidenza Village arriva "Love", l'arte coloratissima di Camilla Falsini

Sarà un 8 marzo all’insegna della potenza creativa tutta femminile quello di Fidenza Village dove arriva Camilla Falsini, una delle più importanti illustratrici italiane che, con una spettacolare serie di installazioni artistiche, dal centro di Milano a Fidenza, ha scelto di celebrare l’amore. “La parola amore - spiega l’artista - oggi ci sembra superata. Spesso abbiamo quasi l’impressione che ad usare la parola amore ci sia da vergognarsi. Per questo trovo che usare l’arte per portare un messaggio forte come LOVE sia una scelta coraggiosa”. La Falsini, che è anche pittrice e scultrice, terrà una performance alle 16 che darà il via al progetto artistico ideato in collaborazione con miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea. Un’invasione di colori, simboli e personaggi per oltre tre mesi circonderà le persone, trasformando e reinventando diversi spazi, dalla metro di Milano alla Torre più alta del Village per far vivere al grande pubblico un’esperienza artistica immersiva unica, irripetibile e vitale. Dall’8 marzo il Villaggio si trasforma in uno spazio d’arte a tema LOVE colorandosi e ospitando installazioni urbane di dimensioni imponenti, visibili per tutta l’estate e a disposizione di migliaia di ospiti provenienti da tutto il mondo. Le atmosfere vibranti, i personaggi e le texture di Camilla Falsini saranno applicati a grandi superfici, come la Torre d’ingresso del Villaggio, ma anche vetrine, poster e sculture distribuite nel villaggio ad amplificare l’esperienza di ospitalità che rappresenta il valore fondamentale di tutti i villaggi della The Bicester Village Shopping Collection. Nel LOVE di Camilla Falsini si sentono i richiami di grandi maestri, da Bruno Munari a Fortunato Depero a Sol LeWitt, passando naturalmente per Robert Indiana, uno dei primi artisti pop ad indagare il concetto del LOVE e della sua comunicabilità.