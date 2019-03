Oggi alla Mondadori i volumi di Ada e Giovanna Gasparri

Oggi pomeriggio alle 18 alla libreria Mondadori dell'Eurotorri, in piazzale Balestrieri 2A , saranno presentati i volumi «Nel vento» di Giovanna Gasparri (l'autrice, nata a Parma, laureata in Giurisprudenza e a lungo docente nella stessa facoltà dell'Ateneo cittadino, attualmente vive a Calestano) e «Se posso sognare» di Ada Gasparri (a sua volta nata e residente a Parma), di Kriss editore. Dialogherà con le autrici il professor Giovanni Gonzi, con la partecipazione di Stefano Cutaia per la lettura di alcuni brani scelti.