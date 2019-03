8 Marzo: la "mappa" degli eventi in città e provincia

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna: dai concerti fino a dibattiti e allo sport, questi gli eventi in città e provincia. Potrebbero però esserci disagi perché alcune sigle sindacali (Cub,Usb, Sgb) hanno proclamato uno sciopero (cui ha aderito anche il movimento femminista Non una di meno).

CITTÀ

Oggi alle 8, al Centro immuno-trasfusionale dell’Ospedale Maggiore, ci sarà un incontro (a cura di Fidas Parma) con le donne presenti per donare fra cui esponenti del mondo dello sport, della politica, della cultura e della politica. Alle 16.30, nell’ex oratorio di San Quirino verrà inaugurato il festival «Donne in mostra. Alcuni talenti di Parma», una tre giorni dedicata a festeggiare l’ingegno delle donne con la pittura, la poesia, la fotografia, la musica, la danza. Alle 18 «Fragili Guerriere» a cura di Daniela Rossi, con un omaggio a Wislawa Szymborska di Lara Bonvini e la lettura di poesie e testi in difesa dei diritti delle donne scritti da autrici parmigiane (Francesca Avanzini, Monica Borettini, Marina Burani, Elisa Frascà, Stefania Cavazzon, Rosanna Figna, Teresa Giulietti, Mariapia Quintavalla, Alma Saporito, Simona Zannoni).

Alle 18 manifestazione «La libertà delle donne libera tutti» con corteo da piazzale Santa Croce. Alle 20.30, alla «Corale Verdi» cena e canzoni di Michela Tedeschi; alle 20.30, al «Jamaica pub», Women party con cena e dj set. Alle 20.30, alla Caffetteria la Pulcinella in piazza Picelli concerto con Gabriella Corsaro soprano e Svetlana Makedon pianista. Ospite d'onore Lucetta Bizzi.

Alle 21 al Teatro al Parco, il «Teatro delle Briciole» presenta lo spettacolo «R.OSA 10 esercizi per nuovi virtuosismi»; sempre alle 21, al cinema «The Space» del Campus verrà proiettato il film «I villeggianti» con il ricavato destinato alla realizzazione di borse di studio per donne, a cura di Soroptimist International di Parma.

Alle 21, l’auditorium Toscanini di via Cuneo 3 ospiterà il reading teatrale «Le donne lo sanno», promosso da Cgil Parma, Coordinamento donne Cgil Parma e Officine Cgil Parma. A fare da cornice alla voce della compagnia tutta al femminile «Le Mine Vaganti», la chitarra di Giulio Morini e le parole di alcuni grandi poeti.

Alle 22, al Campus Industry Music, di Largo Simonini, divertimento assicurato con l’evento «La Festa della Donna», con concerti live e dj set: una parte dell’incasso sarà devoluta a «Centro di aiuto alla vita» e «Centro Antiviolenza»; sarà presente anche il sodalizio «Maschi che si immischiano».

Domani alle 15, le storie femminili del Novecento saranno narrate ai bambini e bambine (6-11 anni) con il punto di ritrovo al Teatro Regio, a cura del Centro Studi Movimenti; alle 17 nell'ex oratorio di San Quirino lo spettacolo di teatro-danza «Il Corpo Poetico» di Roberta Voltolina, con testi di Karima Cristina Crosali. Alle 21, al Teatro al Parco concerto di Olivia Sellerio in «Zara Zabara-12 canzoni per Montalbano».

Alle 17 nell’Auditorium del Carmine, presentazione del libro su Billie Holiday di John F. Szwed e concerto con canzoni americane rielaborate da Alberto Tacchini e interpretate dagli allievi del Dipartimento di Jazz del Conservatorio. Al termine, rinfresco.

Domenica dalle 10 alle 13, all’hotel Farnese di via Reggio 51, stage gratuito di antiaggressione femminile (riservato alle donne). Alle 17 nell'ex oratorio di San Quirino «Electro Swing & More - Ari dj»; alle 18 «Pop and Soul» con Mara Mazzieri e Rose Ricaldi che interpreteranno cover dagli anni ‘80 in avanti.

«Non solo 8 marzo: omaggio al valore»è il titolo del ciclo di spettacoli e incontri al Teatro Europa: oggi e domani (alle 21.15) e domenica (alle 18) Europa Teatri presenta lo spettacolo «Senza Tacchi» da un’idea di Chiara Rubes che sarà in scena con Franca Tragni (testo di Rossella Canadè e luci di Lucia Manghi); domenica, al termine dello spettacolo, incontro con l’autrice del testo, la giornalista Rossella Canadè che presenterà il suo libro «Fuoco Criminale. La ‘ndrangheta nelle terre del Po: l’inchiesta», intervistata da Anna Maria Ferrari giornalista della Gazzetta di Parma. A seguire, rinfresco.

Al Nuovo Teatro Pezzani - oggi e domani alle 21 e domenica alle 16 - andrà in scena la commedia «Tre donne scaltre» (inserita nel calendario della rassegna «Equili_brismi in rosa 2018/2019») scritta e diretta da Ester Cantoni che sarà protagonista anche sul palco insieme a Patrizia Grossi e Stefania Ranieri.

BARDI

Oggi apertura straordinaria del castello, anche per una serata romantica

BERCETO

Oggi, dalle 19, aperitivo tipico senegalese, preparato al pub «Le Spine» per le donne dai ragazzi ospitati nell'ambito del progetto Sprar.

BORGOTARO

Oggi alle 15 nella sede dell'Unione dei Comuni riflessione e festa con le donne della Valtaro, italiane e straniere.

BUSSETO

Domenica alle 17.30, su iniziativa dell’associazione culturale artistica «Amici di Verdi», il salone del Museo di Casa Barezzi ospita il concerto lirico «Fatal mia Donna!», dedicato alle più celebri eroine del melodramma. In scena il soprano Renata Campanella, accompagnata al pianoforte dal maestro Elio Scaravella.

CORNIGLIO

Domenica mattina è in programma una facile escursione a cavallo dedicata alle donne, partendo dal Ranch Stella del Bosco. Prenotazione obbligatoria, tel. 3387154757.

FELINO

Oggi alle 21 al Cinema Teatro Comunale andrà in scena la commedia musicale “ripiena d’amore” che ha già conquistato il pubblico in diverse località. Ingresso gratuito

FIDENZA

Oggi in piazza Garibaldi (9,30-13 e 15-18) stand allestito da Andos, con visite senologiche gratuite, con il dottor Salvatore Napolitano. Alla casa protetta, alle 15, «Ritrovarsi insieme con emozione», intrattenimento musicale con Lucia Consigli, a cura di Cgil-Spi. Nel foyer del teatro Magnani, alle 15.30, l'incontro «Violenza, se ti educhi, la eviti», il cammino verso la prevenzione, a cura di Futuria progetti al femminile e Coop Alleanza 3.0. Seguirà alle 17,30 al ridotto del Magnani, la premiazione al valore dell'operato femminile, intitolata «Onore al merito delle donne». Nel pomeriggio le donne potranno gustare un caffè gratis nei locali Chiacchiere e caffè; Smile; Barlumeria; Birreria Pub ‘81; Namasté Cafè; Vizio Cafè. Km. 90 Fidenza Food. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ascom e Confesercenti.

FONTANELLATO

Oggi l’evento «La donna protagonista della cultura: la reggia si racconta», con visite guidate alle 11 e alle 15.

FONTEVIVO

Oggi alle 16.30, aperitivo «speciale» per tutte le donne al Circolo Ricreativo Pontetarese.

MONTECHIARUGOLO

A castello, oggi, a partire dalle 19.30, spazio alla suggestione con «Cin cin con la fata Bema»: visita guidata al maniero che si concluderà con un brindisi.

NOCETO

Domenica alle 18.30 nel museo della Tipografia Libassi prosegue la rassegna «Il tempo delle donne» con «I viaggi di Harley. Verso nord in sidecar», storia di una grande avventura, un racconto per bambini che è anche un messaggio di amore nei confronti degli amici a quattro zampe.

ROCCABIANCA

Oggi alle 21.30 festa della donna con l’orchestra Luca Canali nella sala Sympathy di Fontanelle. Ospite Alessia Dalcielo. Torte e dolci per tutti.

Domenica alle 17 all'Arena del Sole «Avreste qualche beltà dimenticato?», presentazione del catalogo “Giovanni Voltini scenografo”. Interverranno il sindaco Marco Antonioli, Gianluca Voltini, Marzio Dall’Acqua e Giuseppe Martini. Intermezzi musicali dell’arpista Carla They e della soprano Eleonora Rossi. Alle 19 brindisi. Nell'occasione sarà consegnata una pergamena alla concittadina Balikisu Bali Lawal, adottata dalla famiglia Fornia, modella e ideatrice dell’associazione «A coded world».

SALA BAGANZA

Domenica alle 15.30 la compagnia dialettale “Pissòles e la Zònta” metterà in scena la commedia “I cont i tòrnen sémpor.” Al termine, rinfresco e estrazione di premi. Interverranno l'assessore Giuliana Saccani e Silvia Sartori del coordinamento Donne Cgil Parma.

SALSOMAGGIORE

Oggi alle 19 alle Terme Berzieri le sezioni Ucid di Parma e Fidenza propongono una serata su «Donne con responsabilità nell'impresa: un valore aggiunto». Saranno presenti il sindaco Filippo Fritelli, il presidente Ucid di Parma, Alberto Chiesi e il presidente di Fidenza, Amedeo Tosi. Presenterà la serata Annamaria Ferri, vice presidente dell’Ucid di Fidenza. Alla tavola rotonda interverranno Mariella Enoc , presidente dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma; Lucia Gazzotti presidente Centergross Bologna; Cristina Maldifassi, avvocato di Vigevano e Cristina Rubini, amministratore Pinko. L'incontro sarà moderato da Natascia Ronchei del Sole 24 Ore.

Domani alle 15, alle 16 e alle 17 - e domenica alle 10.30, alle 11.30, alle 15, alle 16 e alle 17 al castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino andrà in scena «Un omaggio alle donne: alla scoperta di Giacoma Pallavicino, una donna «moderna» del Cinquecento.

SAN SECONDO

Domani alle 21, nell’oratorio spettacolo contro la violenza sulle donne dal titolo «La lotta contro la violenza è tutti i giorni e di tutti». La serata è promossa dal comitato locale della Croce rossa.

SISSA TRECASALI

Festa oggi, dall’ora dell’aperitivo in avanti con brindisi e degustazioni, allo «Storione» di Coltaro, che si affaccia sul Po che riapre dopo la chiusura invernale, al termine dei lavori di restyling della terrazza e della balconata. Si potrà cantare e ballare con il dj set e il karaoke insieme a Mas 4.8.

SORBOLO

«Jane Austen, una donna come noi» è il titolo dell’incontro in programma oggi al centro civico di via Gruppini alle 18.30 per la Festa della donna. Diego Saglia, docente universitario e la scrittrice Lisa Gattini parleranno di Jane Austen e del suo impegno per l’emancipazione femminile. Alle 20 apericena (gradita la prenotazione ai numeri 349 6535202 o 347 1446614) con inaugurazione dell’esposizione «Parole, pensieri, emozioni».

Domani alle 21 al Teatro Virtus «Le Sorelle Prosciutti» uno spettacolo della Compagnia Teatri Reagenti “Le Sorelle Prosciutti” è una storia al femminile di una famiglia che per 50 anni ha fatto “i prosciutti più buoni del mondo”.

TORRILE

Domani alle 17 la sala civica di piazza Pertini a San Polo ospiterà la premiazione del Concorso Fotografico tutto al femminile «Donne Territorio e Bellezza». Domenica alle 10,30 il programma prosegue in municipio con l’inaugurazione della mostra «… A Nudo» della pittrice Nicoletta Bagatti.

TRAVERSETOLO

Domani alle 20,30 nella sede degli “Amici di Castione” si terrà la Quarta edizione del premio “Ape d’oro”. Il riconoscimento verrà a una donna di Traversetolo la cui opera si sia distinta a favore della crescita della comunità.

Alle 21 al teatro Aurora lo spettacolo “Nessuno tocchi Eva” dell’associazione di promozione sociale teatrale-culturale di Neviano Arduini “El Bornisi”. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e volontaria.